За волинськими лелеками стежитимуть через супутник

За волинськими лелеками стежитимуть через супутник
Вперше в Україні відбулося мічення білих лелек супутниковими передавачами. Кільцювання пташенят відбулося у Шацьку, що на Волині

Про це передає "Еспресо.Захід".

У 2024 році проходить 8-й міжнародний облік білого лелеки. Сьогодні Україна посідає друге місце за кількістю птахів цього виду – понад 40 тисяч гніздових пар. Найбільшу популяцію має Польща – близько 50 тис.

У п'ятницю, 5 липня, відбулося кільцювання пташенят білого лелеки у смт Шацьк Ковельського району Волинської області.

На території Шацької ОТГ є близько 120 гніздових пар білих лелек

Як розповів заступник директора з наукової роботи Шацького національного природного парку Василь Матейчик, лише на одній вулиці Незалежності знаходиться 18 гнізд, з яких 11 з пташенятами. Загалом території Шацької ОТГ налічується близько 120 гніздових пар білого лелеки.

На Волині білих лелек кільцювали вперше, хоча, загалом по Україні таке кільцювання проводилося періодично, починаючи з 1937 року на Львівщині.

"Особливістю цьогорічного мічення було те, що вперше в Україні двоє шацьких пташенят були споряджені, окрім кілець, ще й супутниковими передавачами, які люб’язно подарували польські колеги. За традицією пташенята, які отримали передавачі отримують ще й власні імена, то ж їх назвали "Світязь" і «Лукв»", – додав голова Західноукраїнського орнітологічного товариства, доктор біологічних наук Андрій Бокотей.

Незабаром на сторінці ЗУОТ усі охочі зможуть відстежувати переміщення наших пташенят в режимі онлайн

Оскільки передавачі споряджені сонячними батареями, за птахами можна буде спостерігати впродовж не одного року. За умови, що вони виживуть, бо смертність у лелечат першого року життя близько 50 %.

"Мічення птахів дозволяє нам більше дізнатися про птахів, про їхню поведінку, шляхи міграцій, місця зимівель, прив’язаність до місць народження та багато іншого. Кожне пташеня отримує два кільця: металеве з індивідуальним номером, яке носитиме все життя, але напис на якому можна відчитати лише тримаючи птаха в руках і друге – пластикове, яке має великий контрастний білий напис на зеленому тлі, добре помітний здалеку", – пояснив Андрій Бокотей.

Цьогоріч в рамках міжнародної співпраці українські орнітологи закільцювали 155 лелечат: 16 – у Волинській області, 19 – у Львівській, 74 – у Дніпропетровській і 50 – в Одеській.

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Теги: лелека, Волинь, супутник
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