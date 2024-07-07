ВМС України довели, що українське море не терпітиме російського флоту, - Зеленський

Володимир Зеленський у соцмережах опублікував відео до Дня ВМС України та зазначив, що Військово-морські сили України довели, що українське море не терпітиме російського флоту.



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"День Військово-морських сил України. День героїчних воїнів, які довели, що українське море не терпітиме російського флоту й що ворогу не по зубах наша, українська морська піхота", — наголосив Зеленський.



Раніше Зеленський оголосив, що держава працює над новою морською стратегією. Нині триває фіналізація її пунктів.



Також він заявив, що Україна до кінця 2024 року прагне розробити зрозумілий і детальний план закінчення війни з росією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президенту соцмережах опублікував відео до Дня ВМС України та зазначив, що Військово-морські сили України довели, що українське море не терпітиме російського флоту.Про це повідомляє LB.ua "День Військово-морських сил України. День героїчних воїнів, які довели, що українське море не терпітиме російського флоту й що ворогу не по зубах наша, українська морська піхота", — наголосив Зеленський.Раніше Зеленський оголосив, що держава працює над новою морською стратегією. Нині триває фіналізація її пунктів.Також він заявив, що Україна до кінця 2024 року прагне розробити зрозумілий і детальний план закінчення війни з росією.

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