ВМС України довели, що українське море не терпітиме російського флоту, - Зеленський

ВМС України довели, що українське море не терпітиме російського флоту, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський у соцмережах опублікував відео до Дня ВМС України та зазначив, що Військово-морські сили України довели, що українське море не терпітиме російського флоту.

Про це повідомляє LB.ua.

"День Військово-морських сил України. День героїчних воїнів, які довели, що українське море не терпітиме російського флоту й що ворогу не по зубах наша, українська морська піхота", — наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський оголосив, що держава працює над новою морською стратегією. Нині триває фіналізація її пунктів.

Також він заявив, що Україна до кінця 2024 року прагне розробити зрозумілий і детальний план закінчення війни з росією.

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Теги: Росія, Україна, війна
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