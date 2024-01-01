Де на Волині перечекати спеку водіям: місця відстою для автомобілів
Сьогодні, 12:30
У зв'язку з сезонним обмеженням руху для великовагових машин, яке діє з 1 липня, на Волині визначили майданчики для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Про це пише Суспільне.
Всього у регіоні визначили цього року 25 локацій як для вантажних, так і для легкових автомобілів, де водії можуть перечекати спеку, повідомили в пресцентрі Служби відновлення та розвитку інфраструктури області.
На автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин:
504 км + 180 м праворуч (термінал автопорту "Ягодин" біля села Старовойтове — АЗС, пункт харчування, готель);
444 км + 650 м праворуч (поблизу Ковеля — АЗС, пункт харчування);
444 км + 300 м праворуч (вулиця Варшавська в Ковелі — АЗС, пункт харчування);
382 км + 000 м ліворуч (вулиця Київська в селі Оконськ — АЗС).
На автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече:
21 км + 600 м ліворуч (біля селища Ратне — майданчик відпочинку);
90 км + 457 м ліворуч (поблизу села Воля Любитівська — ПАС № 44 "Воля Любитівська", пункт харчування, АЗС, готель, СТО);
132 км + 160 м праворуч (між селами Копачівка та Брище — готельно-ресторанний комплекс);
156 км + 500 м ліворуч (село Липини поблизу будівельного торгового центру — готельно-ресторанний комплекс);
163 км + 389 м праворуч (село Підгайці — пункт харчування, АЗС).
На автодорозі Н-17 Львів — Радехів — Луцьк:
69 км + 510 м ліворуч (поблизу села Журавники — майданчик відпочинку);
90 км + 245 м ліворуч (на в'їзді в село Терешківці — пункт харчування);
127 км + 750 м ліворуч (село Гірка Полонка, вулиця Луцька — об'єкт сервісу).
На автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне:
33 км + 700 м ліворуч (село Березовичі, вулиця 8-го березня — майданчик відпочинку);
40 км + 550 м ліворуч (село Війниця, вулиця 1-го травня — майданчик відпочинку);
82 км + 100 м ліворуч (село Забороль, на трасі за сільською радою — майданчик відпочинку);
98 км + 080 м ліворуч (село Струмівка, вулиця Північна — готельно-ресторанний комплекс);
127 км + 868 м ліворуч (село Дідичі — пункт харчування, АЗС).
На автодорозі Р-14 (Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ):
14 км + 230 м ліворуч (місто Ківерці, вулиця Чкалова — ПАС № 12 "Ківерці");
72 км + 380 м ліворуч (селище Маневичі — майданчик відпочинку, пункт харчування).
На автодорозі Р-15 Ковель — Володимир — Червоноград — Жовква:
4 км + 500 м ліворуч (місто Ковель, вулиця Володимирська — пункт харчування);
8 км + 670 м ліворуч (біля села Городилець — пункт харчування);
42 км + 400 м праворуч (в'їзд в село Верба, вулиця Ковельська — пункт харчування);
58 км + 890 м праворуч (місто Володимир, вулиця Степана Бандери — пункт харчування);
71 км + 900 м ліворуч (місто Нововолинськ, вулиця Луцька — майданчик відпочинку);
89 км + 480 м ліворуч (на виїзді з села Литовеж — майданчик відпочинку).
Коли влітку діє заборона руху для вантажівок
З 1 липня для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися з 11:00 до 20:00 при температурі повітря понад +28°C. Йдеться про транспорт фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Сезонне обмеження не стосується машин, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, вантажних авто, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, військові вантажі, товари подвійного призначення та майно для потреб оборони.
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Про це пише Суспільне.
Всього у регіоні визначили цього року 25 локацій як для вантажних, так і для легкових автомобілів, де водії можуть перечекати спеку, повідомили в пресцентрі Служби відновлення та розвитку інфраструктури області.
На автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин:
504 км + 180 м праворуч (термінал автопорту "Ягодин" біля села Старовойтове — АЗС, пункт харчування, готель);
444 км + 650 м праворуч (поблизу Ковеля — АЗС, пункт харчування);
444 км + 300 м праворуч (вулиця Варшавська в Ковелі — АЗС, пункт харчування);
382 км + 000 м ліворуч (вулиця Київська в селі Оконськ — АЗС).
На автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече:
21 км + 600 м ліворуч (біля селища Ратне — майданчик відпочинку);
90 км + 457 м ліворуч (поблизу села Воля Любитівська — ПАС № 44 "Воля Любитівська", пункт харчування, АЗС, готель, СТО);
132 км + 160 м праворуч (між селами Копачівка та Брище — готельно-ресторанний комплекс);
156 км + 500 м ліворуч (село Липини поблизу будівельного торгового центру — готельно-ресторанний комплекс);
163 км + 389 м праворуч (село Підгайці — пункт харчування, АЗС).
На автодорозі Н-17 Львів — Радехів — Луцьк:
69 км + 510 м ліворуч (поблизу села Журавники — майданчик відпочинку);
90 км + 245 м ліворуч (на в'їзді в село Терешківці — пункт харчування);
127 км + 750 м ліворуч (село Гірка Полонка, вулиця Луцька — об'єкт сервісу).
На автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне:
33 км + 700 м ліворуч (село Березовичі, вулиця 8-го березня — майданчик відпочинку);
40 км + 550 м ліворуч (село Війниця, вулиця 1-го травня — майданчик відпочинку);
82 км + 100 м ліворуч (село Забороль, на трасі за сільською радою — майданчик відпочинку);
98 км + 080 м ліворуч (село Струмівка, вулиця Північна — готельно-ресторанний комплекс);
127 км + 868 м ліворуч (село Дідичі — пункт харчування, АЗС).
На автодорозі Р-14 (Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ):
14 км + 230 м ліворуч (місто Ківерці, вулиця Чкалова — ПАС № 12 "Ківерці");
72 км + 380 м ліворуч (селище Маневичі — майданчик відпочинку, пункт харчування).
На автодорозі Р-15 Ковель — Володимир — Червоноград — Жовква:
4 км + 500 м ліворуч (місто Ковель, вулиця Володимирська — пункт харчування);
8 км + 670 м ліворуч (біля села Городилець — пункт харчування);
42 км + 400 м праворуч (в'їзд в село Верба, вулиця Ковельська — пункт харчування);
58 км + 890 м праворуч (місто Володимир, вулиця Степана Бандери — пункт харчування);
71 км + 900 м ліворуч (місто Нововолинськ, вулиця Луцька — майданчик відпочинку);
89 км + 480 м ліворуч (на виїзді з села Литовеж — майданчик відпочинку).
Коли влітку діє заборона руху для вантажівок
З 1 липня для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися з 11:00 до 20:00 при температурі повітря понад +28°C. Йдеться про транспорт фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Сезонне обмеження не стосується машин, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, вантажних авто, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, військові вантажі, товари подвійного призначення та майно для потреб оборони.
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