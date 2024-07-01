Розвідники знищили два військові об'єкти росіян на Донеччині

Розвідники знищили два військові об'єкти росіян на Донеччині
У суботу 6 липня розвідники департаменту активних дій ГУР у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах Росії на окупованій території Донецької області.

Про це пише Українська правда з посиланням на ГУР.

Зокрема, у Дебальцевому бійці вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси.

Того ж дня Новолуганському спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

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Теги: Росія, Україна, війна
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