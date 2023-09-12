Масштабна аварія на Рівненщині: правоохоронці назвали основні версії смертельної ДТП





Про це повідомили під час брифінгу за участю голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, керівника ГУ Нацполіції в Рівненській області Віктора Шанського, прокурора Рівненської обласної прокуратури Андрія Рудницького та очільника ДСНС регіону Володимира Захарчука, передає



Усі 14 загиблих ідентифіковані: це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років



Наймолодшій жертві ДТП - хлопчикові, четвертого липня виповнилось шість. Серед загиблих — його батьки. Вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся — жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом предпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю не має



Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила, як на автобус їде вантажівка.



️Для розслідування ДТП призначена група слідчих та процесуальних прокурорів із числа найдосвідченіших працівників.



Наразі розглядають такі версії:



зіткнення вантажівки на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок розгерметизації колеса;

випуск на лінію ТЗ із технічною несправністю;

неуважність водія, порушення ПДР або ж інші обставини непереборної сили.

Призначено орієнтовно 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп’яніння.



«Якщо під час досудового розслідування будуть встановлені факти порушення посадовими особами правил випуску ТЗ на лінію перевезення, буде надана правова оцінка і їхнім діям», - додають правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 7 липня, повідомили перші подробиці розслідування ДТП на Рівненщині, у якій загинули 14 людей. Одна з версій слідства - пошкодження колеса вантажівки.Про це повідомили під час брифінгу за участю голови Рівненської ОВА, керівника ГУ Нацполіції в Рівненській області, прокурора Рівненської обласної прокуратури Андрія Рудницького та очільника ДСНС регіону, передає ВСН Усі 14 загиблих ідентифіковані: це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 роківНаймолодшій жертві ДТП - хлопчикові, четвертого липня виповнилось шість. Серед загиблих — його батьки. Вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся — жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом предпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю не маєПотерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила, як на автобус їде вантажівка.️Для розслідування ДТП призначена група слідчих та процесуальних прокурорів із числа найдосвідченіших працівників.Наразі розглядають такі версії:зіткнення вантажівки на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок розгерметизації колеса;випуск на лінію ТЗ із технічною несправністю;неуважність водія, порушення ПДР або ж інші обставини непереборної сили.Призначено орієнтовно 18 експертиз, за результатами яких будуть встановлені додаткові обставини, зокрема й те, чи були водії у стані сп’яніння.«Якщо під час досудового розслідування будуть встановлені факти порушення посадовими особами правил випуску ТЗ на лінію перевезення, буде надана правова оцінка і їхнім діям», - додають правоохоронці.

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