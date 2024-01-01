В ISW пояснили, для чого Орбан їздив у Київ та Москву

Віктор Орбан прагне підірвати західну військову допомогу Україні.



Про це йдеться у звіті ISW, пише



У такий спосіб Орбан, імовірно, прагне змістити увагу Заходу з військової підтримки України на можливі мирні переговори.



Аналітики вказують, що угорський прем’єр постійно виступає проти підтримки України та підриває зусилля Європейського Союзу щодо цього. Особливо тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС, зміщення уваги на мирні переговори підтримуватиме цю мету Орбана.



Ще 5 липня він опублікував статтю в Newsweek, у якій звинуватив НАТО у виборі конфлікту над миром, нагадавши, що НАТО створили для підтримки миру. В ISW зазначають, що заклики Орбана різняться з українською «формулою миру». Крім того, російський лідер володимир путін продемонстрував, що не зацікавлений у будь-яких домовленостях, окрім капітуляції України.



Він вимагає капітуляції України шляхом «демілітаризації» та здачі наразі окупованої росіянами території, показуючи росію як готову до переговорів, а українських посадовців — як неохочих або нездатних до них, стверджують аналітики.



Водночас в ISW додають, що здатність України продовжувати власний мирний процес залежить від здатності звільнити територію. Однак в найближчій та середньостроковій перспективі контрнаступ не можливий без військової підтримки Заходу.



Візит Орбана до Києва та Москви



Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву 5 липня, де зустрівся зі главою рф володимиром путіним. За словами угорського лідера, вони обговорювали досягнення миру в Україні та «найкоротший шлях» до цього.



Як зізнався Орбан, він зрозумів, що позиції сторін «дуже далекі одна від одної» і треба «зробити дуже багато кроків для того, аби наблизитися до завершення війни».



Візит Орбана до Москви відбувся після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Міністерство закордонних справ України заявило, що Угорщина ухвалила рішення про поїздку свого премʼєр-міністра до росії без погодження чи координації з Києвом.



Крім того, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив: хоч Угорщина зараз, дотримуючись черги, головує в ЄС, вона не має повноважень взаємодіяти з росією від імені ЄС: «Європейська рада однозначна: росія — агресор, Україна — жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що своїми візитами до Києва та Москви прем’єр-міністр Угорщинипрагне підірвати західну військову допомогу Україні.Про це йдеться у звіті ISW, пише Громадське У такий спосіб Орбан, імовірно, прагне змістити увагу Заходу з військової підтримки України на можливі мирні переговори.Аналітики вказують, що угорський прем’єр постійно виступає проти підтримки України та підриває зусилля Європейського Союзу щодо цього. Особливо тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС, зміщення уваги на мирні переговори підтримуватиме цю мету Орбана.Ще 5 липня він опублікував статтю в Newsweek, у якій звинуватив НАТО у виборі конфлікту над миром, нагадавши, що НАТО створили для підтримки миру. В ISW зазначають, що заклики Орбана різняться з українською «формулою миру». Крім того, російський лідер володимир путін продемонстрував, що не зацікавлений у будь-яких домовленостях, окрім капітуляції України.Він вимагає капітуляції України шляхом «демілітаризації» та здачі наразі окупованої росіянами території, показуючи росію як готову до переговорів, а українських посадовців — як неохочих або нездатних до них, стверджують аналітики.Водночас в ISW додають, що здатність України продовжувати власний мирний процес залежить від здатності звільнити територію. Однак в найближчій та середньостроковій перспективі контрнаступ не можливий без військової підтримки Заходу.Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву 5 липня, де зустрівся зі главою рф володимиром путіним. За словами угорського лідера, вони обговорювали досягнення миру в Україні та «найкоротший шлях» до цього.Як зізнався Орбан, він зрозумів, що позиції сторін «дуже далекі одна від одної» і треба «зробити дуже багато кроків для того, аби наблизитися до завершення війни».Візит Орбана до Москви відбувся після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Міністерство закордонних справ України заявило, що Угорщина ухвалила рішення про поїздку свого премʼєр-міністра до росії без погодження чи координації з Києвом.Крім того, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив: хоч Угорщина зараз, дотримуючись черги, головує в ЄС, вона не має повноважень взаємодіяти з росією від імені ЄС: «Європейська рада однозначна: росія — агресор, Україна — жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України».

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