В ISW пояснили, для чого Орбан їздив у Київ та Москву
Сьогодні, 11:29
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що своїми візитами до Києва та Москви прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагне підірвати західну військову допомогу Україні.
Про це йдеться у звіті ISW, пише Громадське.
У такий спосіб Орбан, імовірно, прагне змістити увагу Заходу з військової підтримки України на можливі мирні переговори.
Аналітики вказують, що угорський прем’єр постійно виступає проти підтримки України та підриває зусилля Європейського Союзу щодо цього. Особливо тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС, зміщення уваги на мирні переговори підтримуватиме цю мету Орбана.
Ще 5 липня він опублікував статтю в Newsweek, у якій звинуватив НАТО у виборі конфлікту над миром, нагадавши, що НАТО створили для підтримки миру. В ISW зазначають, що заклики Орбана різняться з українською «формулою миру». Крім того, російський лідер володимир путін продемонстрував, що не зацікавлений у будь-яких домовленостях, окрім капітуляції України.
Він вимагає капітуляції України шляхом «демілітаризації» та здачі наразі окупованої росіянами території, показуючи росію як готову до переговорів, а українських посадовців — як неохочих або нездатних до них, стверджують аналітики.
Водночас в ISW додають, що здатність України продовжувати власний мирний процес залежить від здатності звільнити територію. Однак в найближчій та середньостроковій перспективі контрнаступ не можливий без військової підтримки Заходу.
Візит Орбана до Києва та Москви
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву 5 липня, де зустрівся зі главою рф володимиром путіним. За словами угорського лідера, вони обговорювали досягнення миру в Україні та «найкоротший шлях» до цього.
Як зізнався Орбан, він зрозумів, що позиції сторін «дуже далекі одна від одної» і треба «зробити дуже багато кроків для того, аби наблизитися до завершення війни».
Візит Орбана до Москви відбувся після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Міністерство закордонних справ України заявило, що Угорщина ухвалила рішення про поїздку свого премʼєр-міністра до росії без погодження чи координації з Києвом.
Крім того, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив: хоч Угорщина зараз, дотримуючись черги, головує в ЄС, вона не має повноважень взаємодіяти з росією від імені ЄС: «Європейська рада однозначна: росія — агресор, Україна — жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України».
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Про це йдеться у звіті ISW, пише Громадське.
У такий спосіб Орбан, імовірно, прагне змістити увагу Заходу з військової підтримки України на можливі мирні переговори.
Аналітики вказують, що угорський прем’єр постійно виступає проти підтримки України та підриває зусилля Європейського Союзу щодо цього. Особливо тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС, зміщення уваги на мирні переговори підтримуватиме цю мету Орбана.
Ще 5 липня він опублікував статтю в Newsweek, у якій звинуватив НАТО у виборі конфлікту над миром, нагадавши, що НАТО створили для підтримки миру. В ISW зазначають, що заклики Орбана різняться з українською «формулою миру». Крім того, російський лідер володимир путін продемонстрував, що не зацікавлений у будь-яких домовленостях, окрім капітуляції України.
Він вимагає капітуляції України шляхом «демілітаризації» та здачі наразі окупованої росіянами території, показуючи росію як готову до переговорів, а українських посадовців — як неохочих або нездатних до них, стверджують аналітики.
Водночас в ISW додають, що здатність України продовжувати власний мирний процес залежить від здатності звільнити територію. Однак в найближчій та середньостроковій перспективі контрнаступ не можливий без військової підтримки Заходу.
Візит Орбана до Києва та Москви
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву 5 липня, де зустрівся зі главою рф володимиром путіним. За словами угорського лідера, вони обговорювали досягнення миру в Україні та «найкоротший шлях» до цього.
Як зізнався Орбан, він зрозумів, що позиції сторін «дуже далекі одна від одної» і треба «зробити дуже багато кроків для того, аби наблизитися до завершення війни».
Візит Орбана до Москви відбувся після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Міністерство закордонних справ України заявило, що Угорщина ухвалила рішення про поїздку свого премʼєр-міністра до росії без погодження чи координації з Києвом.
Крім того, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив: хоч Угорщина зараз, дотримуючись черги, головує в ЄС, вона не має повноважень взаємодіяти з росією від імені ЄС: «Європейська рада однозначна: росія — агресор, Україна — жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України».
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