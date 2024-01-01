Захисники ліквідували ще 1150 російських загарбників

Захисники ліквідували ще 1150 російських загарбників
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1150 російських окупантів.

Про це ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 550 990 (+1150) осіб,

- танків ‒ 8155 (+2) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16) од,

- артилерійських систем – 14937 (+40) од,

- РСЗВ – 1115 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 879 (+1) од,

- літаків – 360 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53),

- крилаті ракети ‒ 2352 (+1),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50) од,

- спеціальна техніка ‒ 2495 (+16)

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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