Захисники ліквідували ще 1150 російських загарбників
Сьогодні, 10:46
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1150 російських окупантів.
Про це ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 550 990 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8155 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16) од,
- артилерійських систем – 14937 (+40) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 879 (+1) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53),
- крилаті ракети ‒ 2352 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 2495 (+16)
Дані уточнюються.
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Про це ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 550 990 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8155 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16) од,
- артилерійських систем – 14937 (+40) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 879 (+1) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53),
- крилаті ракети ‒ 2352 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 2495 (+16)
Дані уточнюються.
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