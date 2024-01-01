Захисники ліквідували ще 1150 російських загарбників





Про це ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 550 990 (+1150) осіб,



- танків ‒ 8155 (+2) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16) од,



- артилерійських систем – 14937 (+40) од,



- РСЗВ – 1115 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 879 (+1) од,



- літаків – 360 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53),



- крилаті ракети ‒ 2352 (+1),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50) од,



- спеціальна техніка ‒ 2495 (+16)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ ліквідували 1150 російських окупантів.Про це ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.- особового складу ‒ близько 550 990 (+1150) осіб,- танків ‒ 8155 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16) од,- артилерійських систем – 14937 (+40) од,- РСЗВ – 1115 (+0) од,- засоби ППО ‒ 879 (+1) од,- літаків – 360 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53),- крилаті ракети ‒ 2352 (+1),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50) од,- спеціальна техніка ‒ 2495 (+16)Дані уточнюються.

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