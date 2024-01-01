Землю накрила потужна 9-бальна магнітна буря: як вберегти себе

Землю накрила потужна 9-бальна магнітна буря: як вберегти себе
Землю накрила потужна магнітна буря. Показник сягнув 9 балів.

Про це повідомляє METEOAGENT.
Землю накрила потужна 9-бальна магнітна буря: як вберегти себе


З огляду на прогноз, варто берегтися:

- літнім людям
- тим, хто має хронічні захворювання
- вагітним.

Магнітні бурі можуть неабияк впливати на стан людини. Так, здебільшого може підвищуватися тиск, відчуватись головний біль, слабкість, запаморочення, нудота, безсоння, біль у м'язах та суглобах.

Щоб зменшити вплив сонячних спалахів, фахівці радять відмовитися від алкоголю, сигарет, кави, енергетиків, натомість вживати достатньо фруктів та овочів, більше рухатись та добре висипатись. А ще – проводити більше часу на свіжому повітрі. Втім, звісно, на заваді реалізації останньої поради стоїть шалена спека.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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