Землю накрила потужна 9-бальна магнітна буря: як вберегти себе
Сьогодні, 19:15
Землю накрила потужна магнітна буря. Показник сягнув 9 балів.
Про це повідомляє METEOAGENT.
З огляду на прогноз, варто берегтися:
- літнім людям
- тим, хто має хронічні захворювання
- вагітним.
Магнітні бурі можуть неабияк впливати на стан людини. Так, здебільшого може підвищуватися тиск, відчуватись головний біль, слабкість, запаморочення, нудота, безсоння, біль у м'язах та суглобах.
Щоб зменшити вплив сонячних спалахів, фахівці радять відмовитися від алкоголю, сигарет, кави, енергетиків, натомість вживати достатньо фруктів та овочів, більше рухатись та добре висипатись. А ще – проводити більше часу на свіжому повітрі. Втім, звісно, на заваді реалізації останньої поради стоїть шалена спека.
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Про це повідомляє METEOAGENT.
З огляду на прогноз, варто берегтися:
- літнім людям
- тим, хто має хронічні захворювання
- вагітним.
Магнітні бурі можуть неабияк впливати на стан людини. Так, здебільшого може підвищуватися тиск, відчуватись головний біль, слабкість, запаморочення, нудота, безсоння, біль у м'язах та суглобах.
Щоб зменшити вплив сонячних спалахів, фахівці радять відмовитися від алкоголю, сигарет, кави, енергетиків, натомість вживати достатньо фруктів та овочів, більше рухатись та добре висипатись. А ще – проводити більше часу на свіжому повітрі. Втім, звісно, на заваді реалізації останньої поради стоїть шалена спека.
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