На Волині судили вбивцю, який втік із місця обмеження волі

На Волині судили вбивцю, який втік із місця обмеження волі
На Волині судили вбивцю, який утік з місць обмеження волі. Зловмисник втрапив за ґрати знову.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 30-річного жителя Запорізької області винуватим у самовільному залишенні місця обмеження волі (ч. 1 ст. 390 КК України) та призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі.

Чоловік у 2016 році був засуджений за умисне вбивство до 12 років позбавлення волі. Згодом у липні 2022 року невідбуту частину покарання йому замінили на обмеження волі та направили для відбуття покарання до державної установи «Городоцький виправний центр (№131)».

У вересні 2024 року, згідно із договором, укладеним установою виконання покарань, чоловіка працевлаштували на шахті «Бужанська» в селі Бортнів Володимирського району на посаду гірника-підземного.

І от 13 листопада 2024 року він утік з місця роботи.

Наступного ж дня був затриманий працівниками поліції на території закинутої будівлі в дачному кооперативі – і тепер два роки відбуватиме покарання за ґратами.

Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.

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Теги: Волинь, прокуратура, втеча, суд
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