На Волині судили вбивцю, який втік із місця обмеження волі
Сьогодні, 01:15
На Волині судили вбивцю, який утік з місць обмеження волі. Зловмисник втрапив за ґрати знову.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 30-річного жителя Запорізької області винуватим у самовільному залишенні місця обмеження волі (ч. 1 ст. 390 КК України) та призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі.
Чоловік у 2016 році був засуджений за умисне вбивство до 12 років позбавлення волі. Згодом у липні 2022 року невідбуту частину покарання йому замінили на обмеження волі та направили для відбуття покарання до державної установи «Городоцький виправний центр (№131)».
У вересні 2024 року, згідно із договором, укладеним установою виконання покарань, чоловіка працевлаштували на шахті «Бужанська» в селі Бортнів Володимирського району на посаду гірника-підземного.
І от 13 листопада 2024 року він утік з місця роботи.
Наступного ж дня був затриманий працівниками поліції на території закинутої будівлі в дачному кооперативі – і тепер два роки відбуватиме покарання за ґратами.
Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 30-річного жителя Запорізької області винуватим у самовільному залишенні місця обмеження волі (ч. 1 ст. 390 КК України) та призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі.
Чоловік у 2016 році був засуджений за умисне вбивство до 12 років позбавлення волі. Згодом у липні 2022 року невідбуту частину покарання йому замінили на обмеження волі та направили для відбуття покарання до державної установи «Городоцький виправний центр (№131)».
У вересні 2024 року, згідно із договором, укладеним установою виконання покарань, чоловіка працевлаштували на шахті «Бужанська» в селі Бортнів Володимирського району на посаду гірника-підземного.
І от 13 листопада 2024 року він утік з місця роботи.
Наступного ж дня був затриманий працівниками поліції на території закинутої будівлі в дачному кооперативі – і тепер два роки відбуватиме покарання за ґратами.
Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.
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