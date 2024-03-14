Волинянка народила 14-ту дитину

Волинянка народила 14-ту дитину
Подружжя з Волині вчотирнадцяте пізнало радість батьківства.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

Із 14 дитиною сьогодні виписалася з Волинського обласного перинатального центру Любов Ройко. 14-м в родині став хлопчик. Велика сім’я, яка виховуватиме відтепер 8 доньок та 6 синів, мешкає в селі Башлики Луцького району. Пані Любов має почесне звання «Мати-героїня».

На запитання, чи важко подружжю виховувати стільки дітей, багатодітна мама відповіла: «Все помаленьку, з добром і любов’ю. Зараз уже є кому допомагати».

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Теги: Волинь, пологи, мати-героїня, Башлики
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