Волинянка народила 14-ту дитину
Сьогодні, 05:28
Подружжя з Волині вчотирнадцяте пізнало радість батьківства.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства.
Із 14 дитиною сьогодні виписалася з Волинського обласного перинатального центру Любов Ройко. 14-м в родині став хлопчик. Велика сім’я, яка виховуватиме відтепер 8 доньок та 6 синів, мешкає в селі Башлики Луцького району. Пані Любов має почесне звання «Мати-героїня».
На запитання, чи важко подружжю виховувати стільки дітей, багатодітна мама відповіла: «Все помаленьку, з добром і любов’ю. Зараз уже є кому допомагати».
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Про це повідомили на сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства.
Із 14 дитиною сьогодні виписалася з Волинського обласного перинатального центру Любов Ройко. 14-м в родині став хлопчик. Велика сім’я, яка виховуватиме відтепер 8 доньок та 6 синів, мешкає в селі Башлики Луцького району. Пані Любов має почесне звання «Мати-героїня».
На запитання, чи важко подружжю виховувати стільки дітей, багатодітна мама відповіла: «Все помаленьку, з добром і любов’ю. Зараз уже є кому допомагати».
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