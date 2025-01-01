Скільки на Волині зареєстрували підприємств у 2024 році

Скільки на Волині зареєстрували підприємств у 2024 році
У 2024 році в Україні зареєстрували трохи більше ніж 26 тисяч нових компаній, що на 2,7% менше відносно 2023 року (26,7 тисячі). На Волині відкрилося 0,5 тисяч компаній.

Про це йдеться в дослідженні YouControl, - пише ІА "Конкурент".

Найбільше компаній у 2024 році зареєстровано у Києві — 9,2 тисячі, Дніпропетровській області — 2,2 тисячі та Львівській області — 2,1 тисячі.

Загалом по Україні найбільше нових компаній у 2024 році зареєстрували у таких секторах: гуртова торгівля — 3,4 тисячі, транспорт і логістика — 2,3 тисячі, операції з нерухомістю — 2,2 тисячі, будівництво — 2 тисячі та сільське господарство — 1,9 тисячі.

Натомість зупинили діяльність майже 3,3 тисячі компаній. Найбільше закриттів у Києві — 528, Дніпропетровській області — 395, Одеській області — 282, Львівській області — 239 та Харківській області — 201. На Волині ліквідовано 78 компаній.

Інтенсивність ліквідації підприємств у 2024 році зросла найбільше в Дніпропетровській (з 7,7% до 12,1%), Харківській (з 4,8% до 6,1%) та Полтавській областях (з 3,1% до 4,1%).

У секторі сільського господарства максимально збільшилась частка припинення діяльності підприємств – з 15,4% до 17,4%.

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Теги: Волинь, бізнес, Україна
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