У Сумах завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого БпЛа: загинули 9 людей

У Сумах завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого БпЛа: загинули 9 людей
У Сумах рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого БпЛА. Кількість жертв збільшилася до дев'яти людей. Поранено 14 цивільних.

Про це повідомляє Ігор Клименко.

"Кількість загиблих зросла до 9-ти людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла", — ідеться у повідомленні.

За інформацією Сумської обласної прокуратури, 14 людей поранено, серед них — 8-річна дівчинка. Також пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та більше 20 автомобілів.

"Поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців щодо наслідків російського обстрілу. Триває процес документування воєнного злочину росії — прямого удару по цивільних", — додають рятувальники.

Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі.
У Сумах завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого БпЛа: загинули 9 людей

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Теги: Україна, росія, війна
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