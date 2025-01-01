У Сумах завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого БпЛа: загинули 9 людей
Сьогодні, 09:06
У Сумах рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого БпЛА. Кількість жертв збільшилася до дев'яти людей. Поранено 14 цивільних.
Про це повідомляє Ігор Клименко.
"Кількість загиблих зросла до 9-ти людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла", — ідеться у повідомленні.
За інформацією Сумської обласної прокуратури, 14 людей поранено, серед них — 8-річна дівчинка. Також пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та більше 20 автомобілів.
"Поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців щодо наслідків російського обстрілу. Триває процес документування воєнного злочину росії — прямого удару по цивільних", — додають рятувальники.
Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Ігор Клименко.
"Кількість загиблих зросла до 9-ти людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла", — ідеться у повідомленні.
За інформацією Сумської обласної прокуратури, 14 людей поранено, серед них — 8-річна дівчинка. Також пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та більше 20 автомобілів.
"Поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців щодо наслідків російського обстрілу. Триває процес документування воєнного злочину росії — прямого удару по цивільних", — додають рятувальники.
Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Війська КНДР вивели з лінії фронту після великих втрат, - NYT
Сьогодні, 10:10
У Сумах завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого БпЛа: загинули 9 людей
Сьогодні, 09:06
Скільки на Волині зареєстрували підприємств у 2024 році
Сьогодні, 08:25
Не надав перевагу, виїжджаючи із двору: у Луцьку сталася аварія
Сьогодні, 07:35