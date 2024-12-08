Не надав перевагу, виїжджаючи із двору: у Луцьку сталася аварія

В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Така ДТП сталася сьогодні, на вулиці Винниченка. Водій автомобіля Kia, виїжджаючи на дорогу з прилеглої території, не надав перевагу в русі автомобілю ВАЗ, внаслідок чого відбулося зіткнення.У результаті ДТП обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.Правоохоронці нагадали водіям пункт 10.2 ПДР.Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає.