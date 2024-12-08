Не надав перевагу, виїжджаючи із двору: у Луцьку сталася аварія

Не надав перевагу, виїжджаючи із двору: у Луцьку сталася аварія
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Така ДТП сталася сьогодні, на вулиці Винниченка. Водій автомобіля Kia, виїжджаючи на дорогу з прилеглої території, не надав перевагу в русі автомобілю ВАЗ, внаслідок чого відбулося зіткнення.

У результаті ДТП обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Правоохоронці нагадали водіям пункт 10.2 ПДР.

Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає.

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Теги: Волинь, аварія, ДТП, Винниченка, Луцьк
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