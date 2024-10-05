Шахраї від імені «відділу кадрів TikTok» пропонують легкий заробіток онлайн

Шахраї у популярному месенджері надсилають повідомлення нібито від «відділу кадрів TikTok» із обіцянками легкого заробітку за онлайн-співпрацю.Про це повідомляють у ГУНП України у Волинській області.Аферисти переконують перейти за посиланням для отримання бонусу або зв'язатися за вказаними у повідомленні контактами. Якщо ви отримали подібне сповіщення - блокуйте відправника та повідомляйте про шахрайство у службу підтримки месенджераОтримуйте актуальні поради з цифрової безпеки та поширені шахрайські схеми на ресурсах проєкту Brama,Щоб не стати жертвою зловмисників, радимо дотримуватися базових правил:1. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Якщо ви отримали повідомлення від незнайомого відправника з пропозицією заробітку чи бонусів - ігноруйте їх.2. Блокуйте підозрілих осіб. У разі отримання підозрілого повідомлення заблокуйте відправника і не спілкуйтеся з ним.3. Повідомляйте про шахрайство. Звертайтеся до служби підтримки месенджера, щоб повідомити про зловмисний контент. Так ви зробите цифровий простір безпечнішим для себе та інших користувачів..4. Оберігайте фінансові дані. Не надавайте стороннім особам доступ до своїх банківських рахунків або конфіденційної інформації.