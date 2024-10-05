Шахраї від імені «відділу кадрів TikTok» пропонують легкий заробіток онлайн
Сьогодні, 03:41
Шахраї у популярному месенджері надсилають повідомлення нібито від «відділу кадрів TikTok» із обіцянками легкого заробітку за онлайн-співпрацю.
Про це повідомляють у ГУНП України у Волинській області.
Аферисти переконують перейти за посиланням для отримання бонусу або зв'язатися за вказаними у повідомленні контактами. Якщо ви отримали подібне сповіщення - блокуйте відправника та повідомляйте про шахрайство у службу підтримки месенджера
Отримуйте актуальні поради з цифрової безпеки та поширені шахрайські схеми на ресурсах проєкту Brama,
Щоб не стати жертвою зловмисників, радимо дотримуватися базових правил:
1. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Якщо ви отримали повідомлення від незнайомого відправника з пропозицією заробітку чи бонусів - ігноруйте їх.
2. Блокуйте підозрілих осіб. У разі отримання підозрілого повідомлення заблокуйте відправника і не спілкуйтеся з ним.
3. Повідомляйте про шахрайство. Звертайтеся до служби підтримки месенджера, щоб повідомити про зловмисний контент. Так ви зробите цифровий простір безпечнішим для себе та інших користувачів..
4. Оберігайте фінансові дані. Не надавайте стороннім особам доступ до своїх банківських рахунків або конфіденційної інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ГУНП України у Волинській області.
Аферисти переконують перейти за посиланням для отримання бонусу або зв'язатися за вказаними у повідомленні контактами. Якщо ви отримали подібне сповіщення - блокуйте відправника та повідомляйте про шахрайство у службу підтримки месенджера
Отримуйте актуальні поради з цифрової безпеки та поширені шахрайські схеми на ресурсах проєкту Brama,
Щоб не стати жертвою зловмисників, радимо дотримуватися базових правил:
1. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Якщо ви отримали повідомлення від незнайомого відправника з пропозицією заробітку чи бонусів - ігноруйте їх.
2. Блокуйте підозрілих осіб. У разі отримання підозрілого повідомлення заблокуйте відправника і не спілкуйтеся з ним.
3. Повідомляйте про шахрайство. Звертайтеся до служби підтримки месенджера, щоб повідомити про зловмисний контент. Так ви зробите цифровий простір безпечнішим для себе та інших користувачів..
4. Оберігайте фінансові дані. Не надавайте стороннім особам доступ до своїх банківських рахунків або конфіденційної інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шахраї від імені «відділу кадрів TikTok» пропонують легкий заробіток онлайн
Сьогодні, 03:41
На Волині судили вбивцю, який втік із місця обмеження волі
Сьогодні, 01:15
31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку судять чоловіка, який кинув гранату на Ковельській. ВІДЕО
30 січень, 23:19
Понад 5 місяців був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Сергія Звінчковського
30 січень, 22:38