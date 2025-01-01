31 січня на Волині: гортаючи календар

31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 31 січня, свій день народження святкують майданівець, депутат Волинської обласної ради Артем Запотоцький (на фото), заслужена артистка України Галина Овсійчук, головний редактор «Волинської газети» Володимир Данилюк та журналістка Оксана Власюк.

Іменинники цього дня – Кирило, Максим, Ксенія.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день ювеліра.

Прикраси були популярними у всі часи. Батьківщиною ж ювелірного мистецтва вважається Стародавня Греція. Тут вперше було здійснене різьблення по каменю, з'явилися прикраси, зроблені з дорогоцінних металів з самоцвітами. Витвори древніх майстрів і зараз вражають своєю красою та витонченістю.

Ще одним унікальним святом цього дня є Міжнародний день без Інтернету.

Головна його мета - повністю "відірвати" людей від комп'ютерів, інших сучасних гаджетів та глобальної мережі хоча б на один день, щоб прожити цей день виключно в реальному світі.

Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо щастя, здоров'я, побільше яскравих моментів у реальному, а не лише у віртуальному житті.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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