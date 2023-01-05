Реорганізація Луцького пологового будинку: що кажуть медики і чи будуть скорочення

Реорганізація Луцького пологового будинку: що кажуть медики і чи будуть скорочення
У Луцькому клінічному пологовому будинку готуються до реорганізації і приєднання до комунального підприємства "Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади".

Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії 29 січня.

Суспільне поспілкувалося з лікарями і розпитало, що зміниться в роботі медзакладу після реорганізації.

Як зараз працює Луцький пологовий будинок

На облік до Луцького клінічного пологового будинку щомісяця стає орієнтовно 40-50 жінок, каже директор закладу Сергій Сябрук. Нині на обліку стоять 670 жінок, заклад працює у штатному режимі, є уся необхідна техніка.

У пологовому будинку функціонує 6 відділень. За підсумками роботи закладу за 2024 рік – материнської смертності під час пологів не було, зазначив директор.

"Всі лікарі, які працюють в пологових родзалах вміють накладати акушерські щипці і користуються вакуумним екстрактором. В критичних ситуаціях, коли вже кесарське не можна зробити, а треба негайно дістати дитину, не кожен заклад може похвалитись, що він може наложити щипці і користується вакуумним екстрактором", — додав Сергій Сябрук.

Надавати медичні послуги навіть після реорганізації планують у діючому приміщенні Луцького клінічного пологового будинку, що на вулиці Гулака-Артемовського, 18.

Чи будуть скорочувати працівників Луцького пологового

Зі слів директора медзакладу, про реорганізацію пологового будинку він дізнався з проєкту рішення виконкому міської ради. Документ надійшов 15 січня 2025 року.

"Будуть повідомлення працівникам про істотні зміни умов праці. Адміністративному персоналу сказали, що буде скорочення. Кого скоротять, що і як — це буде вже ліквідаційна комісія обирати", — говорить Сергій Сябрук.

Нині у пологовому працюють 284 людини — це лікарі, середній медичний персонал, працівники господарської частини та адміністрація.

Лікарка-акушерка Ірина Трач у медзакладі працює 30 років. Говорить: за усі роки, які вони працюють із НСЗУ, рівень фінансування закладу практично не змінився.

"Недостатнє фінансування, ми відчуваємо його через те, що ми маленькі, і що в нас обмаль пакетів, і фінансування на ці пакети досить мізерне, каже лікарка. — Колектив не доотримує того, чого міг би отримувати, якби він був у складі більшого закладу, який краще фінансується".

Позиція міського управління охорони здоров'я

Як розповів Суспільному начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін, реорганізація Луцького клінічного пологового будинку відбувається в рамках розвитку волинського госпітального округу. Приєднання необхідне для збереження статусу "кластерного" закладу за Медоб'єднанням громади, де за умовами МОЗ має бути пологове відділення.

Зі слів Володимира Лотвіна, після об'єднання у працівників пологового зростуть зарплати.

"На даний час фінансове становище клінічного будинку є не дуже хорошим. У них одна із найнижчих середніх заробітних плат. В Медоб’єднанні середня зарплата орієнтовно 20 тисяч для всіх працівників, не говорячи про лікарський склад. Працівники пологового також претендуватимуть на таку зарплату", — додав посадовець.

Остаточно приєднати Луцький пологовий будинок у структуру “Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади” планують з 1 травня 2025 року.

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Теги: Луцьк, пологовий
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