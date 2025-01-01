Росія вночі атакувала Україну 102 дронами





Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



Станом на 09:00 підтверджено збиття 59 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.



Повітряний напад відбивали 0зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.



37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 31 січня Росія атакувала Україну 102-ма ударним безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Станом на 09:00 підтверджено збиття 59 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.Повітряний напад відбивали 0зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

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