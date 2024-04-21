В аварії на Волині загинув водій, ще троє людей травмовані

Слідчі зʼясовують обставини летальної ДТП у Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок аварії загинув 34-річний чоловік, ще троє людей травмовані.ДТП трапилася учора, близько 21 години, у селі Скобелка Луцького району. 34-річний водій Audi, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному автомобілю Skoda та зіткнувся з ним. Внаслідок - водій Audi помер на місці події, 36-річна пасажирка цього ж автомобіля отримала травми, нині вона у лікарні. За кермом автомобіля Skoda перебував 26-річний житель села Марʼянівка, він та 25-річний пасажир також травмовані, їх госпіталізували.На місці працювали слідчі ГУНП у Волинській області. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.