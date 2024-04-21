В аварії на Волині загинув водій, ще троє людей травмовані
Сьогодні, 11:09
Слідчі зʼясовують обставини летальної ДТП у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок аварії загинув 34-річний чоловік, ще троє людей травмовані.
ДТП трапилася учора, близько 21 години, у селі Скобелка Луцького району. 34-річний водій Audi, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному автомобілю Skoda та зіткнувся з ним. Внаслідок - водій Audi помер на місці події, 36-річна пасажирка цього ж автомобіля отримала травми, нині вона у лікарні. За кермом автомобіля Skoda перебував 26-річний житель села Марʼянівка, він та 25-річний пасажир також травмовані, їх госпіталізували.
На місці працювали слідчі ГУНП у Волинській області. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок аварії загинув 34-річний чоловік, ще троє людей травмовані.
ДТП трапилася учора, близько 21 години, у селі Скобелка Луцького району. 34-річний водій Audi, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному автомобілю Skoda та зіткнувся з ним. Внаслідок - водій Audi помер на місці події, 36-річна пасажирка цього ж автомобіля отримала травми, нині вона у лікарні. За кермом автомобіля Skoda перебував 26-річний житель села Марʼянівка, він та 25-річний пасажир також травмовані, їх госпіталізували.
На місці працювали слідчі ГУНП у Волинській області. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.
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