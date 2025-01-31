Українські військові виснажені, а нестача кадрів загострюється, – The Guardian





Про це пише



The Guardian, яке поспілкувалося з двома колишніми військовими та одним із командирів.



Після років боїв все більше солдатів залишають підрозділи, хоча масштаби цього засекречені. Військові пояснюють проблему втомою та нереалістичними наказами.



"Після трьох років війни Україні катастрофічно не вистачає солдатів, особливо піхоти. Це полегшило просування російської армії на схід. Є й структурні проблеми. З нуля створено нові бригади. Вони показали себе погано", - йдеться в повідомленні.



У матеріалі видання йдеться про те, що багато з тих, хто дизертирував з армії, переховується, але є і ті, що живуть та працюють відкрито.



"Всі втомилися. Настрій змінився. Люди на вулицях обіймалися з солдатами. Тепер вони хвилюються, що їх можуть призвати", – цитує слова колишнього військового Віктора The Guardian.



Також чоловік розповів, що після чергової травми його одразу ж відправили знову на передову, саме тоді він зрозумів, що він "ніхто" і вирішив піти у "СЗЧ".



Журналісти видання, які поспілкувались з військовими, зазначили, що українці, які брали участь у бойових діях, зокрема на півдні Миколаївщини та Херсонщини, описують хаотичні бої, нестачу артилерійської підтримки та напруженість у відносинах із командуванням. Деякі з них після поранень і безуспішних спроб переведення ухвалювали рішення залишити службу, зникаючи з підрозділів.



Дехто переховується, очікуючи змін або можливого затримання. Солдати готові знову воювати, якщо "росіяни увійдуть у їхні міста, або якщо армія зазнає глибоких реформ".



"Я живий. Чим довше триватиме війна, тим більше буде таких, як я", – цитує видання слова українського дезертира.



У січні стало відомо про масове дезертирство у лавах 155 окремої механізованої бригади восени 2024 року.



21 листопада 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство.



Згідно з новим законодавством, військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби, мали повернутися до 1 січня 2025 року, щоб уникнути кримінальної відповідальності.



9 січня Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська армія стикається з виснаженням військових і нестачею кадрів,Про це пише Українська правда з посиланням на британське видання The Guardian.The Guardian, яке поспілкувалося з двома колишніми військовими та одним із командирів.Після років боїв все більше солдатів залишають підрозділи, хоча масштаби цього засекречені. Військові пояснюють проблему втомою та нереалістичними наказами."Після трьох років війни Україні катастрофічно не вистачає солдатів, особливо піхоти. Це полегшило просування російської армії на схід. Є й структурні проблеми. З нуля створено нові бригади. Вони показали себе погано", - йдеться в повідомленні.У матеріалі видання йдеться про те, що багато з тих, хто дизертирував з армії, переховується, але є і ті, що живуть та працюють відкрито."Всі втомилися. Настрій змінився. Люди на вулицях обіймалися з солдатами. Тепер вони хвилюються, що їх можуть призвати", – цитує слова колишнього військового Віктора The Guardian.Також чоловік розповів, що після чергової травми його одразу ж відправили знову на передову, саме тоді він зрозумів, що він "ніхто" і вирішив піти у "СЗЧ".Журналісти видання, які поспілкувались з військовими, зазначили, що українці, які брали участь у бойових діях, зокрема на півдні Миколаївщини та Херсонщини, описують хаотичні бої, нестачу артилерійської підтримки та напруженість у відносинах із командуванням. Деякі з них після поранень і безуспішних спроб переведення ухвалювали рішення залишити службу, зникаючи з підрозділів.Дехто переховується, очікуючи змін або можливого затримання. Солдати готові знову воювати, якщо "росіяни увійдуть у їхні міста, або якщо армія зазнає глибоких реформ"."Я живий. Чим довше триватиме війна, тим більше буде таких, як я", – цитує видання слова українського дезертира.У січні стало відомо про масове дезертирство у лавах 155 окремої механізованої бригади восени 2024 року.21 листопада 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство.Згідно з новим законодавством, військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби, мали повернутися до 1 січня 2025 року, щоб уникнути кримінальної відповідальності.9 січня Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року.

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