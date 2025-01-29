Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Чусом

1 лютого у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Миколою Чусом.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Завтра, 1 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Миколи Чуса (20 січня 1984 року народження).Герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія — електрика 2 радіостанції взводу зв’язку 1 стрілецького батальйону.Солдат Чус Микола Миколайович загинув 29.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.Поховають військовослужбовця на кладовищі у мікрорайоні Вишків.