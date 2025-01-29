Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Чусом
Сьогодні, 12:37
1 лютого у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Миколою Чусом.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Завтра, 1 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Миколи Чуса (20 січня 1984 року народження).
Герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія — електрика 2 радіостанції взводу зв’язку 1 стрілецького батальйону.
Солдат Чус Микола Миколайович загинув 29.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Поховають військовослужбовця на кладовищі у мікрорайоні Вишків.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Завтра, 1 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Миколи Чуса (20 січня 1984 року народження).
Герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія — електрика 2 радіостанції взводу зв’язку 1 стрілецького батальйону.
Солдат Чус Микола Миколайович загинув 29.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Поховають військовослужбовця на кладовищі у мікрорайоні Вишків.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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