Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Чусом

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Миколою Чусом
1 лютого у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Миколою Чусом.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Завтра, 1 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Миколи Чуса (20 січня 1984 року народження).

Герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія — електрика 2 радіостанції взводу зв’язку 1 стрілецького батальйону.

Солдат Чус Микола Миколайович загинув 29.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Поховають військовослужбовця на кладовищі у мікрорайоні Вишків.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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