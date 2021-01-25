Весь мікрорайон у Луцьку залишився без гарячої води та теплопостачання





Нині заповнюють мережі водою, щоб відновити послуги, розповів Антон Безносиков.



"Витік стався вночі на 31 січня. Роботу котельні зупинили. На даний час витік локалізований на ділянці мережі, до якої підключено 6 житлових будинків та 2 дитячих садочки", — каже Антон Безносиков.

З його слів, після заповнення мережі водою та відновлення послуг на мікрорайоні ЛПЗ, лучани, що живуть на вул. Грабовського, 7, 13, вул. Івана Газюка, 8, 8-А, 10, 12, та дитячим садкам №22 та 23, де безпосередньо стався витік, залишатимуться без тепла і гарячої води до закінчення ремонтних робіт.



Щоб відновити послуги, комунальники працюватимуть і у вихідний, 1 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку стався витік на тепловій мережі, що спричинив аварійну зупинку роботи котельні.Нині заповнюють мережі водою, щоб відновити послуги, розповів Суспільному речник державного комунального підприємства "Луцьктепло""Витік стався вночі на 31 січня. Роботу котельні зупинили. На даний час витік локалізований на ділянці мережі, до якої підключено 6 житлових будинків та 2 дитячих садочки", — каже Антон Безносиков.З його слів, після заповнення мережі водою та відновлення послуг на мікрорайоні ЛПЗ, лучани, що живуть на вул. Грабовського, 7, 13, вул. Івана Газюка, 8, 8-А, 10, 12, та дитячим садкам №22 та 23, де безпосередньо стався витік, залишатимуться без тепла і гарячої води до закінчення ремонтних робіт.Щоб відновити послуги, комунальники працюватимуть і у вихідний, 1 лютого.

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