Через «Ягодин» намагалися вивезти за кордон дубовий брус

Через «Ягодин» намагалися вивезти за кордон дубовий брус
Волинські митники на посту Ягодин припинили спробу протиправного вивезення за кордон дубового брусу.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Вантаж зі щойно розпиляних колод об’ємом понад 13 кубометрів та вартістю майже 340 тисяч гривень доставляли з Івано-Франківщини до Польщі. У комплекті товаросупровідних документів експортер подав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що є обов`язковим дозвільним документом.

"Однак, за висновками залучених експертів з кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України, із заявлених у сертифікаті дерев можливо виготовити лише половину переміщуваних у вантажівці брусів. Походження решти деревини дуба – невідоме. Тобто, митниці надали документи, що містять недостовірні відомості. Про це складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.

Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією або без такої. Відповідно до ч. 2 ст. 522 Митного кодексу, остаточні рішення у таких справах про порушення митних правил ухвалюються судом", - зазначають на митниці.

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Теги: Волинська митниця
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