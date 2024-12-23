Через «Ягодин» намагалися вивезти за кордон дубовий брус

Волинські митники на посту Ягодин припинили спробу протиправного вивезення за кордон дубового брусу.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Вантаж зі щойно розпиляних колод об’ємом понад 13 кубометрів та вартістю майже 340 тисяч гривень доставляли з Івано-Франківщини до Польщі. У комплекті товаросупровідних документів експортер подав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що є обов`язковим дозвільним документом."Однак, за висновками залучених експертів з кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України, із заявлених у сертифікаті дерев можливо виготовити лише половину переміщуваних у вантажівці брусів. Походження решти деревини дуба – невідоме. Тобто, митниці надали документи, що містять недостовірні відомості. Про це складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією або без такої. Відповідно до ч. 2 ст. 522 Митного кодексу, остаточні рішення у таких справах про порушення митних правил ухвалюються судом", - зазначають на митниці.