Через «Ягодин» намагалися вивезти за кордон дубовий брус
Сьогодні, 14:10
Волинські митники на посту Ягодин припинили спробу протиправного вивезення за кордон дубового брусу.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Вантаж зі щойно розпиляних колод об’ємом понад 13 кубометрів та вартістю майже 340 тисяч гривень доставляли з Івано-Франківщини до Польщі. У комплекті товаросупровідних документів експортер подав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що є обов`язковим дозвільним документом.
"Однак, за висновками залучених експертів з кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України, із заявлених у сертифікаті дерев можливо виготовити лише половину переміщуваних у вантажівці брусів. Походження решти деревини дуба – невідоме. Тобто, митниці надали документи, що містять недостовірні відомості. Про це складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.
Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією або без такої. Відповідно до ч. 2 ст. 522 Митного кодексу, остаточні рішення у таких справах про порушення митних правил ухвалюються судом", - зазначають на митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Вантаж зі щойно розпиляних колод об’ємом понад 13 кубометрів та вартістю майже 340 тисяч гривень доставляли з Івано-Франківщини до Польщі. У комплекті товаросупровідних документів експортер подав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що є обов`язковим дозвільним документом.
"Однак, за висновками залучених експертів з кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України, із заявлених у сертифікаті дерев можливо виготовити лише половину переміщуваних у вантажівці брусів. Походження решти деревини дуба – невідоме. Тобто, митниці надали документи, що містять недостовірні відомості. Про це складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.
Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією або без такої. Відповідно до ч. 2 ст. 522 Митного кодексу, остаточні рішення у таких справах про порушення митних правил ухвалюються судом", - зазначають на митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дізнався про вагітність за тиждень до загибелі: у Луцьку дружина Героя України народила четверту дитину
Сьогодні, 14:50
Через «Ягодин» намагалися вивезти за кордон дубовий брус
Сьогодні, 14:10
Мріяв про освідчення коханій: на Волині провели в останню дорогу 22-річного Героя Станіслава Вакуліча
Сьогодні, 13:41