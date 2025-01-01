Дізнався про вагітність за тиждень до загибелі: у Луцьку дружина Героя України народила четверту дитину

Руслана Рябого народила четверту дитину. Про майбутнього малюка боєць дізнався за тиждень до загибелі.



Історію породіллі 31 січня розповіли на сторінці Волинського медоб'єднання захисту материнства і дитинства, пише



Наталія Ряба мешкає у селі Перемиль Берестечківської громади. Разом із чоловіком вони виховували трьох дітей — двох синів та доньку. 30 січня жінка народила ще одну доньку. Як і мріяв чоловік новонароджену назвали Маргаритою. Дівчинка з'явилася на світ із вагою 2900 г та зростом 52 см.



Породілля розповіла: її чоловік працював у Німеччині, але повернувся коли розпочалося повномасштабне вторгнення, щоб приєднатися до лав ЗСУ. 38-річний волинянин Служив в Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького, загинув в червні 2024 року на Покровському напрямку.



"Друга донечка була мрією чоловіка, — пригадує Наталія Ряба. — За тиждень до загибелі він дізнався, що я вагітна. Руслан приїхав додому на тиждень, зробив усім сюрприз. Був щасливий. А ще за тиждень мене сповістили, що він загинув. Коли йшов на завдання, написав мені повідомлення: "Бережи себе, у нас буде дівчинка-квіточка".



Командування бригади подало кандидатуру Руслана Рябого на присвоєння Ордену "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно). Петиція про присвоєння воїну Почесного звання "Герой України" набрала майже 25700 голосів. Незабаром дружина отримає посмертну нагороду свого чоловіка.

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