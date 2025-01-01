В Острозі звільнили мера, який п'яним слухав російські пісні

В Острозі звільнили мера, який п'яним слухав російські пісні
Депутати міської ради Острога на Рівненщині проголосували за звільнення міського голови Юрія Ягодки. Його звинувачували в прослуховуванні російських пісень та образах мешканців міста.

Про це стало відомо з трансляції засідання, яку публікували на Instagram-сторінці Острозької міськради та яку цитувало місцеве видання «Район.Острог».

За звільнення Ягодки проголосували 25 депутатів, тоді як один утримався, а ще 8 не брали участі в голосуванні.

Офіційна причина такого рішення в тому, що вже колишній мер не виконував свої обов’язки, передбачені законодавством, і не контролював діяльність структурних підрозділів та комунальних підприємств.

Як сказано в пояснювальній записці, Ягодка порушував закони України, а також права та свободи громадян.

Зазначимо, Стаття 8 закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», на яку посилалися у своєму рішення депутати, передбачає «шанобливе ставлення до громадян та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування, турботу про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування».

Водночас мера Острога не раз звинувачували в образах щодо місцевих мешканців. Так, одна з місцевих жінок скаржилася до поліції через побиття від Ягодки.

Це сталося торік 29 серпня, у день вшанування пам’яті загиблих захисників. Тоді міський голова нібито співав російські пісні в бібліотеці, а коли жінка зробила йому зауваження, він ударив її.

Сам Ягодка довго не відповідав на дзвінки й ніяк не коментував звинувачення, однак лише 24 вересня — майже через місяць після інциденту — він опублікував допис у Facebook із вибаченнями.

На початку вересня місцеві мешканці Острога пікетували через побиття жінки, а також інші випадки, коли міський голова, за їхніми словами, ображав їх та погрожував їм.

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Теги: мер, російські пісні, звільнення
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