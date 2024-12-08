Поблизу Луцька - смертельна аварія: зіткнулися два автомобілі

Поблизу Луцька - смертельна аварія: зіткнулися два автомобілі
Поблизу Луцька у селі Забороль сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Жахлива аварія трапилася на трасі Луцьк-Володимир. Відомо, що легковик зіткнувся з бусом. Є загиблі.

На місці події працює екіпаж патрульної поліції.

Деталі - згодом.

Поблизу Луцька - смертельна аварія: зіткнулися два автомобілі
Поблизу Луцька - смертельна аварія: зіткнулися два автомобілі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька - смертельна аварія: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 16:05
В Острозі звільнили мера, який п'яним слухав російські пісні
Сьогодні, 15:44
У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисника України Андрія Пундора
Сьогодні, 15:05
Дізнався про вагітність за тиждень до загибелі: у Луцьку дружина Героя України народила четверту дитину
Сьогодні, 14:50
Через «Ягодин» намагалися вивезти за кордон дубовий брус
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Не надав перевагу, виїжджаючи із двору: у Луцьку сталася аварія Не надав перевагу, виїжджаючи із двору: у Луцьку сталася аварія
Сьогодні, 07:35
У Луцьку легковик втаранився у вантажівку, одну людину забрала «швидка» У Луцьку легковик втаранився у вантажівку, одну людину забрала «швидка»
02 січень, 21:16
У Луцьку сталася ДТП, 16-річного пасажира госпіталізували У Луцьку сталася ДТП, 16-річного пасажира госпіталізували
08 грудень, 2024, 11:44
На Волині автівка на смерть збила 66-річного чоловіка На Волині автівка на смерть збила 66-річного чоловіка
21 листопад, 2024, 11:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька - смертельна аварія: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 16:05
 0
В Острозі звільнили мера, який п'яним слухав російські пісні
Сьогодні, 15:44
 0
У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисника України Андрія Пундора
Сьогодні, 15:05
 0
Дізнався про вагітність за тиждень до загибелі: у Луцьку дружина Героя України народила четверту дитину
Сьогодні, 14:50
 0
Через «Ягодин» намагалися вивезти за кордон дубовий брус
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8