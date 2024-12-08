Поблизу Луцька - смертельна аварія: зіткнулися два автомобілі





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Жахлива аварія трапилася на трасі Луцьк-Володимир. Відомо, що легковик зіткнувся з бусом. Є загиблі.



На місці події працює екіпаж патрульної поліції.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу Луцька у селі Забороль сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.Про цеповідомили очевидці аварії.Жахлива аварія трапилася на трасі Луцьк-Володимир. Відомо, що легковик зіткнувся з бусом. Є загиблі.На місці події працює екіпаж патрульної поліції.Деталі - згодом.

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