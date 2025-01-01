У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисника України Андрія Пундора

У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисника України Андрія Пундора
31 січня у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовця Андрія Пундора, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Провести Героя в останню дорогу до храму прийшли його рідні, друзі та небайдужі жителі міської територіальної громади.

Пундор Андрій Андрійович (28.08.1985 року народження) загинув 25 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із родиною та бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Після завершення богослужіння труну з тілом загиблого захисника пронесли Театральним Майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилися і виконала Державний Гімн.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисника України Андрія Пундора

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисника України Андрія Пундора
У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисника України Андрія Пундора
У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисника України Андрія Пундора


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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