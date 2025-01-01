Загинув 27-річний водій: повідомили деталі ДТП у Луцькому районі
Сьогодні, 16:45
Сьогодні, 31 січня, по обіді на автодорозі у селі Забороль Луцького району в напрямку міста Володимир зіткнулися 2 автомобілі SEAT та Volkswagen T4.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 27-річний пасажир легковика загинув на місці. Водія легковика із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.
"На місці працює слідчо-оперативна група. Рух на цій ділянці дороги ускладнений, просимо водіїв враховувати при плануванні поїздок", - зазначили у поліції.
Відомості за цим фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 27-річний пасажир легковика загинув на місці. Водія легковика із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.
"На місці працює слідчо-оперативна група. Рух на цій ділянці дороги ускладнений, просимо водіїв враховувати при плануванні поїздок", - зазначили у поліції.
Відомості за цим фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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