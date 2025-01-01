Загинув 27-річний водій: повідомили деталі ДТП у Луцькому районі

Сьогодні, 31 січня, по обіді на автодорозі у селі Забороль Луцького району в напрямку міста ВолодимирSEAT та Volkswagen T4.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 27-річний пасажир легковика загинув на місці. Водія легковика із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню."На місці працює слідчо-оперативна група. Рух на цій ділянці дороги ускладнений, просимо водіїв враховувати при плануванні поїздок", - зазначили у поліції.Відомості за цим фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.