Розшукують безвісти зниклого 37-річного лучанина
Сьогодні, 17:19
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 37-річного лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Луцьким РУП ГУНП у Волинській області розшукується Круміний Іван Петрович, 2 липня 1987 року народження, житель Луцька. Востаннє виходив на зв'язок із дружиною 10 січня 2025 року. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети: зріст 180-182 см, волосся темне, коротке, худорлявої статури. На плечі татуювання у вигляді графічних полос полум’я.
Був одягнений: у темно-синю подовжену куртку, коричневий светр, чорні штани, чорні кросівки. При собі мав сумку через плече голубого кольору.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо повідомити за номерами телефонів 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліцію.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Луцьким РУП ГУНП у Волинській області розшукується Круміний Іван Петрович, 2 липня 1987 року народження, житель Луцька. Востаннє виходив на зв'язок із дружиною 10 січня 2025 року. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети: зріст 180-182 см, волосся темне, коротке, худорлявої статури. На плечі татуювання у вигляді графічних полос полум’я.
Був одягнений: у темно-синю подовжену куртку, коричневий светр, чорні штани, чорні кросівки. При собі мав сумку через плече голубого кольору.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо повідомити за номерами телефонів 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліцію.
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