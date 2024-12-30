Розшукують безвісти зниклого 37-річного лучанина

Розшукують безвісти зниклого 37-річного лучанина
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 37-річного лучанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Луцьким РУП ГУНП у Волинській області розшукується Круміний Іван Петрович, 2 липня 1987 року народження, житель Луцька. Востаннє виходив на зв'язок із дружиною 10 січня 2025 року. Де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети: зріст 180-182 см, волосся темне, коротке, худорлявої статури. На плечі татуювання у вигляді графічних полос полум’я.

Був одягнений: у темно-синю подовжену куртку, коричневий светр, чорні штани, чорні кросівки. При собі мав сумку через плече голубого кольору.

"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо повідомити за номерами телефонів 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліцію.
Розшукують безвісти зниклого 37-річного лучанина

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, розшук, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ порушила кримінальну справу через витік нібито слів Буданова про загрозу існуванню України
Сьогодні, 18:11
Розшукують безвісти зниклого 37-річного лучанина
Сьогодні, 17:19
У військовій частині на Вінниччині зупинилося серце Героя з Волині Олександра Панасюка
Сьогодні, 17:05
Загинув 27-річний водій: повідомили деталі ДТП у Луцькому районі
Сьогодні, 16:45
Поблизу Луцька - смертельна аварія: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
На Волині зник безвісти 57-річний чоловік На Волині зник безвісти 57-річний чоловік
27 січень, 11:05
Перебував на лікуванні: у Луцьку розшукують безвісти зниклого 51-річного чоловіка Перебував на лікуванні: у Луцьку розшукують безвісти зниклого 51-річного чоловіка
06 січень, 12:32
На Волині зникла безвісти 57-річна жінка На Волині зникла безвісти 57-річна жінка
30 грудень, 2024, 12:05
Малюк йшов сам вечірнім містом: у Луцьку поліцейські допомогли дитині, яка загублилася Малюк йшов сам вечірнім містом: у Луцьку поліцейські допомогли дитині, яка загублилася
29 жовтень, 2024, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ порушила кримінальну справу через витік нібито слів Буданова про загрозу існуванню України
Сьогодні, 18:11
 0
Основні вимоги до сурогатної мами
Сьогодні, 17:39
 0
Розшукують безвісти зниклого 37-річного лучанина
Сьогодні, 17:19
 0
У військовій частині на Вінниччині зупинилося серце Героя з Волині Олександра Панасюка
Сьогодні, 17:05
 0
Загинув 27-річний водій: повідомили деталі ДТП у Луцькому районі
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8