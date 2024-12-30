Розшукують безвісти зниклого 37-річного лучанина





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Луцьким РУП ГУНП у Волинській області розшукується Круміний Іван Петрович, 2 липня 1987 року народження, житель Луцька. Востаннє виходив на зв'язок із дружиною 10 січня 2025 року. Де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети: зріст 180-182 см, волосся темне, коротке, худорлявої статури. На плечі татуювання у вигляді графічних полос полум’я.



Був одягнений: у темно-синю подовжену куртку, коричневий светр, чорні штани, чорні кросівки. При собі мав сумку через плече голубого кольору.



"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо повідомити за номерами телефонів 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліцію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукують безвісти зниклого 37-річного лучанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Луцьким РУП ГУНП у Волинській області розшукується Круміний Іван Петрович, 2 липня 1987 року народження, житель Луцька. Востаннє виходив на зв'язок із дружиною 10 січня 2025 року. Де перебуває зараз – невідомо.зріст 180-182 см, волосся темне, коротке, худорлявої статури. На плечі татуювання у вигляді графічних полос полум’я.у темно-синю подовжену куртку, коричневий светр, чорні штани, чорні кросівки. При собі мав сумку через плече голубого кольору."Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, просимо повідомити за номерами телефонів 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліцію.

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