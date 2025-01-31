Міноборони допустило до використання вітчизняний безпілотник «Громило»





Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише



Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.



Конструкційно FPV-дрони комплексу “Громило” оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань.



Комплекс можна застосовувати удень та вночі.



Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.



Нещодавно “Змія логістичного” допустили до використання у ЗСУ. Вітчизняний робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань.



Минулого року парк Сил оборони поповнили майже 30 зразків автомототехніки. Йдеться, зокрема, про квадроцикли, багі, транспортні засоби – амфібії тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних Сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише LB.ua Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.Конструкційно FPV-дрони комплексу “Громило” оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань.Комплекс можна застосовувати удень та вночі.Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.Нещодавно “Змія логістичного” допустили до використання у ЗСУ. Вітчизняний робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань.Минулого року парк Сил оборони поповнили майже 30 зразків автомототехніки. Йдеться, зокрема, про квадроцикли, багі, транспортні засоби – амфібії тощо.

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