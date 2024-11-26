СБУ порушила кримінальну справу через витік нібито слів Буданова про загрозу існуванню України

СБУ порушила кримінальну справу через витік нібито слів Буданова про загрозу існуванню України
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом витоку нібито слів очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про те, що існування України може бути під загрозою без перемовин про завершення війни.

Спершу про це казав народний депутат Роман Костенко в етері програми «Тема з Мосейчук». Також hromadske підтвердили це у пресслужбі СБУ.

Там нам розповіли, що справу порушили 28 січня за фактом розголошення державної таємниці з боку людей, яким відомості з таємницею довірили під час закритого засідання Верховної Ради, що мало гриф «Таємно».

Розслідування триває за статтею про розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 328 Кримінального кодексу України).

Про що йдеться?

«Українська правда» з посиланням на неназваного депутата повідомила, що під час закритої зустрічі парламентарів і представників Сил оборони керівник ГУР МО Кирило Буданов нібито припустив загрози для існування України, якщо до літа не відбудуться «серйозні переговори».

«Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам’яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: “Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України”», — цитує УП свого співрозмовника.

Однак депутат Олексій Гончаренко заявив: Буданов сказав, що «якщо нічого не змінити, то фронт може сипатись і будуть проблеми». А фрази про те, що існують загрози для існування України, мовляв, не було.

Ще один парламентар Олег Дунда в етері телеканалу «Київ» назвав наведені слова Буданова «посиланням на дуже специфічну інституцію».

Згодом у ГУР МО спростували інформацію про нібито слова Буданова.

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Теги: Буданов
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