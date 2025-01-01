У військовій частині на Вінниччині зупинилося серце Героя з Волині Олександра Панасюка
Сьогодні, 17:05
На Вінниччині зупинилося серце Героя з Волині Олександра Панасюка.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Чергова втрата у нашій громаді. З сумом повідомляємо про смерть військовослужбовця, ковельчанина Панасюка Олександра Вікторовича. Він народився у Ковелі 17.08.1983 року, середню освіту здобув у ЗОШ №11. Освоїв професію покрівельника. Заробляв на життя, працюючи найманим робітником на підприємствах Ковеля, Києва та у Польщі.
У серпні 2024 року Олександра мобілізували до Збройних Сил України. Серце солдата зупинилося у військовій частині на Вінниччині 25 січня 2025 року.
Він прожив недовге й непросте життя. Воно складалося з сумних та радісних моментів, які змінювали його долю. Ця непоправна втрата залишиться глибокою раною в душах близьких йому людей.
Висловлюємо щирі співчуття синам Олександра: Максиму і Ярославу, сестрі Вікторії, бабусі Валентині Миколаївні, його рідним, які нині захищають Україну у лавах ЗСУ: Віталію Анатолійовичу та Василю Івановичу, усім, хто його знав та любив", - йдеться в повідомленні.
Прощання з воїном відбудеться у суботу, 1 лютого 2025 року.
- 11.30 – служба у Благовіщенському соборі;
- 12.15 – літія біля будинку, де проживав Олександр, за адресою: Володимирська, 79.
Поховають Олександра Вікторовича Панасюка на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Чергова втрата у нашій громаді. З сумом повідомляємо про смерть військовослужбовця, ковельчанина Панасюка Олександра Вікторовича. Він народився у Ковелі 17.08.1983 року, середню освіту здобув у ЗОШ №11. Освоїв професію покрівельника. Заробляв на життя, працюючи найманим робітником на підприємствах Ковеля, Києва та у Польщі.
У серпні 2024 року Олександра мобілізували до Збройних Сил України. Серце солдата зупинилося у військовій частині на Вінниччині 25 січня 2025 року.
Він прожив недовге й непросте життя. Воно складалося з сумних та радісних моментів, які змінювали його долю. Ця непоправна втрата залишиться глибокою раною в душах близьких йому людей.
Висловлюємо щирі співчуття синам Олександра: Максиму і Ярославу, сестрі Вікторії, бабусі Валентині Миколаївні, його рідним, які нині захищають Україну у лавах ЗСУ: Віталію Анатолійовичу та Василю Івановичу, усім, хто його знав та любив", - йдеться в повідомленні.
Прощання з воїном відбудеться у суботу, 1 лютого 2025 року.
- 11.30 – служба у Благовіщенському соборі;
- 12.15 – літія біля будинку, де проживав Олександр, за адресою: Володимирська, 79.
Поховають Олександра Вікторовича Панасюка на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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