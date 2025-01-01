Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 1 лютого



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

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