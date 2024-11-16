Жахлива трагедія: у Жидичині зять вбив тещу

Жахлива трагедія: у Жидичині зять вбив тещу
У селі Жидичин, що біля Луцька, сталась трагедія.

Як стало відомо телеканалу «Конкурент ТВ» з власних джерел, чоловік побив свою тещу і залишив помирати. Тіло без ознак життя виявили 28 січня.

У поліції повідомили, що вже встановили особу злочинця. Йому оголосили підозру.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Нині за цим фактом здійснюється досудове розслідування.

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Теги: трагедія, Жидичин
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