Жахлива трагедія: у Жидичині зять вбив тещу





Як стало відомо телеканалу



У поліції повідомили, що вже встановили особу злочинця. Йому оголосили підозру.



Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Нині за цим фактом здійснюється досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Жидичин, що біля Луцька, сталась трагедія.Як стало відомо телеканалу «Конкурент ТВ» з власних джерел, чоловік побив свою тещу і залишив помирати. Тіло без ознак життя виявили 28 січня.У поліції повідомили, що вже встановили особу злочинця. Йому оголосили підозру.Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Нині за цим фактом здійснюється досудове розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію