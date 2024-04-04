Зимова аномалія: чи виживуть птахи, які повертаються на Волинь

Зимова аномалія: чи виживуть птахи, які повертаються на Волинь
Волиняни уже не вперше за цю зиму помічають зграї перелітних птахів, які повертаються з вирію. Місцеві також нерідко натрапляють на поодиноких особин, які прилетіли, або ж узагалі вирішили лишитися зимувати тут. Експерти пов'язують це з нетипово теплими зимами, а люди тим часом у соцмережах вважають це чи то аномалією чи то хорошим знаком.

Журналісти сайту «Конкурент» поспілкувалися з орнітологом та директором з наукової роботи нацпарку «Прип'ять-Стохід» Михайлом Химиним, аби дізнатися, чи дійсно це явище є не дуже типовим і чи виживуть ці птахи у випадку настання сильних морозів.

Дослідник каже, що буває по-різному. Мовляв, якщо це шпаки, то для них це нормально. Навіть у 20-градусні морози вони інколи зимують навіть у Луцьку.

«Гуси, чаплі теж у нас зимують, якщо є незамерзлі водойми. Сірі і білі качки, лебеді теж зимують. Вони адаптувалися протягом останніх 10-ти років. Якщо є умови, кормова база, то птахи, звичайно не всі, але частина залишається. Якщо настають сильні холоди, вони відкочовують на незамерзлі водойми. У першу чергу маю на увазі водоплавних і навколоводних птахів», – пояснює орніторог.

Що ж буде з тими птахами, які не пристосовані до сильних морозів?

Як би прикро це не звучало, та вижити можуть не всі.

«Всяко буває, значить, загине птах. Звичайно, якщо різко похолодає, може відбутися зворотній процес: уже не адаптації, а виживання окремих особин, а дехто може й не вижити», – каже науковець.

Дослідник каже, є випадки, що навіть жайворонки зимують.

«Те, що люди бачать, це групи птахів, які перебували в іншому місці, а склалися умови – і вони перемістилися. Але це не значить, що вони десь дуже здалека прилетіли: з Африки чи Середземномор'я», – пояснює орнітолог.

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Теги: птахи, Волинь, зимівля
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