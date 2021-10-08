Через хвору на сказ лисицю, яка вкусила жінку, у селі на Волині запровадили карантин





Про це розповів Сергій Євчук.



З його слів, у селі Залізниця на приватне подвір'я забігла лисиця до курятника. Власниця господарства почула, яка гавкає собака та вийшла на вулицю, на неї накинулась лисиця та покусала. Жінка зараз отримує антирабічну вакцину. На подвір'ї вже провели дезінфекцію.



"350 собак і 300 котів у цьому селі вакцинували минулого року. Ми будемо продовжувати цю роботу. Сьогодні збиралась протиепізоотична комісія, де обговорити план ліквідації осередку захворювання", — каже Сергій Євчук.



У районі також триває імунізація тварин, які потенційно можуть бути носіями сказу та триває роз’яснювальна робота серед населення.



Зі слів Сергія Євчука, ще два випадки підозри на сказ, які не підтвердилися, були у селі Олексіївка Камінь-Каширської громади та селі Заруччя Любешівської громади.



Загалом від початку року на території Волинської області зареєстровано 9 випадків сказу і 5 з них підтверджені у лисиць, повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 31 січня на 2 місяці у селі Залізниця на Любешівщині запровадили карантинні обмеження. За результатами проведених експертиз підтвердився випадок сказу у лисиці.Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків начальника районного управління ДержпродспоживслужбиЗ його слів, у селі Залізниця на приватне подвір'я забігла лисиця до курятника. Власниця господарства почула, яка гавкає собака та вийшла на вулицю, на неї накинулась лисиця та покусала. Жінка зараз отримує антирабічну вакцину. На подвір'ї вже провели дезінфекцію."350 собак і 300 котів у цьому селі вакцинували минулого року. Ми будемо продовжувати цю роботу. Сьогодні збиралась протиепізоотична комісія, де обговорити план ліквідації осередку захворювання", — каже Сергій Євчук.У районі також триває імунізація тварин, які потенційно можуть бути носіями сказу та триває роз’яснювальна робота серед населення.Зі слів Сергія Євчука, ще два випадки підозри на сказ, які не підтвердилися, були у селі Олексіївка Камінь-Каширської громади та селі Заруччя Любешівської громади.Загалом від початку року на території Волинської області зареєстровано 9 випадків сказу і 5 з них підтверджені у лисиць, повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби.

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