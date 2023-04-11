Волинська обласна рада закликає зупинити дискримінацію українських перевізників на території Польщі





Ініціатором проєкту рішення є депутат обласної ради Віктор Козак, - інформує



Міжнародні перевезення є однією з важливих галузей, яка має стратегічне значення для розвитку держави. Перевезення гуманітарних та комерційних вантажів, пального є критично необхідними для забезпечення військових, економічних потреб та життєдіяльності країни.



"Враховуючи, що у прикордонній зоні та в деяких населених пунктах Польщі існують проблеми з мобільним зв’язком, і сигнал GPS не завжди фіксується польською стороною, це трактується як порушення правил перевезень і супроводжується накладенням штрафу на перевізника. Пояснення перевізника про недосконале функціонування системи зазвичай не беруться до уваги.



Керуючись надуманими порушеннями, польські контролюючі органи штрафують протягом доби, у середньому, до 100 українських перевізників, які вимушені очікувати у величезних чергах для їх сплати. При цьому, оплату приймають виключно в готівковій формі, що створює додаткові проблеми, пов’язані з необхідністю передачі коштів та їх відображенням у бухгалтерському обліку.



Варто звернути увагу на те, що деякі перевезення вантажів територією Польщі, зокрема паливно-мастильних матеріалів польськими перевізниками також здійснюються на основі системі SENT. Однак, у випадку порушення польський перевізник карається штрафом від 20 до 5 000 злотих, тоді як для українського його розмір складає 12 000 злотих.



Асоціація міжнародних перевізників України зверталась до Польсько - Української Господарчої Палати Посольства Республіки Польща з наведеними конкретними фактами і аргументами про недосконалість і недоцільність цієї системи та з проханням відтермінування введення її в дію. Польська сторона визнала, що система недосконала і провела деякі технічні роботи з покращення її функціонування. Водночас, вона виступила категорично проти її відтермінування.



Усе вищевикладене дає підставу для обґрунтованого висновку про те, що прийняття та введення в дію законодавчих змін польською стороною спрямовано проти українських перевізників та носить дискримінаційний характер", - йдеться у зверненні.



Депутати Волинської обласної ради звертаються до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням:



- невідкладно провести переговори з відповідними інстанціями Республіки Польща щодо врегулювання ситуації, залучивши до них Міністерство розвитку громад і територій України та Міністерство закордонних справ України;



- провести відповідні перемовини з Європейською Комісією та Генеральним директоратом Європейської комісії з питань транспорту щодо недопущення дискримінаційних кроків у відношенні вітчизняних автоперевізників;



- розглянути можливість застосування дзеркальних заходів, зокрема у частині внесення зміни до законодавчих актів України щодо значного збільшення розміру штрафних санкцій за порушення правил перевезень іноземними компаніями та запровадження аналогічної до європейської системи моніторингу транспортних засобів іноземних держав, які здійснюють вантажні перевезення територією України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська обласна рада підтримала звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо врегулювання проблемних питань українських перевізників при здійсненні міжнародних перевезень територією Польщі.Ініціатором проєкту рішення є депутат обласної ради Віктор Козак, - інформує ВолиньUA Міжнародні перевезення є однією з важливих галузей, яка має стратегічне значення для розвитку держави. Перевезення гуманітарних та комерційних вантажів, пального є критично необхідними для забезпечення військових, економічних потреб та життєдіяльності країни."Враховуючи, що у прикордонній зоні та в деяких населених пунктах Польщі існують проблеми з мобільним зв’язком, і сигнал GPS не завжди фіксується польською стороною, це трактується як порушення правил перевезень і супроводжується накладенням штрафу на перевізника. Пояснення перевізника про недосконале функціонування системи зазвичай не беруться до уваги.Керуючись надуманими порушеннями, польські контролюючі органи штрафують протягом доби, у середньому, до 100 українських перевізників, які вимушені очікувати у величезних чергах для їх сплати. При цьому, оплату приймають виключно в готівковій формі, що створює додаткові проблеми, пов’язані з необхідністю передачі коштів та їх відображенням у бухгалтерському обліку.Варто звернути увагу на те, що деякі перевезення вантажів територією Польщі, зокрема паливно-мастильних матеріалів польськими перевізниками також здійснюються на основі системі SENT. Однак, у випадку порушення польський перевізник карається штрафом від 20 до 5 000 злотих, тоді як для українського його розмір складає 12 000 злотих.Асоціація міжнародних перевізників України зверталась до Польсько - Української Господарчої Палати Посольства Республіки Польща з наведеними конкретними фактами і аргументами про недосконалість і недоцільність цієї системи та з проханням відтермінування введення її в дію. Польська сторона визнала, що система недосконала і провела деякі технічні роботи з покращення її функціонування. Водночас, вона виступила категорично проти її відтермінування.Усе вищевикладене дає підставу для обґрунтованого висновку про те, що прийняття та введення в дію законодавчих змін польською стороною спрямовано проти українських перевізників та носить дискримінаційний характер", - йдеться у зверненні.Депутати Волинської обласної ради звертаються до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням:- невідкладно провести переговори з відповідними інстанціями Республіки Польща щодо врегулювання ситуації, залучивши до них Міністерство розвитку громад і територій України та Міністерство закордонних справ України;- провести відповідні перемовини з Європейською Комісією та Генеральним директоратом Європейської комісії з питань транспорту щодо недопущення дискримінаційних кроків у відношенні вітчизняних автоперевізників;- розглянути можливість застосування дзеркальних заходів, зокрема у частині внесення зміни до законодавчих актів України щодо значного збільшення розміру штрафних санкцій за порушення правил перевезень іноземними компаніями та запровадження аналогічної до європейської системи моніторингу транспортних засобів іноземних держав, які здійснюють вантажні перевезення територією України.

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