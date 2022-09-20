У Луцьку запланували вечір пам’яті Кузьми Скрябіна

У Луцьку запланували вечір пам’яті Кузьми Скрябіна
У Луцьку відбудеться вечір пам’яті Кузьми Скрябіна.

Захід відбудеться в неділю, 2 лютого, о 18:00.

Місце проведення - кафе «Променад» (Центральний парк ім. Лесі Українки).

Під час вечора пам'яті ви послухаєте пісні улюбленого співака. Буде багато спогадів та розіграш книжок.

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Теги: Кузьма Скрябін, вечір
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