У Луцьку запланували вечір пам’яті Кузьми Скрябіна

Кузьми Скрябіна.



Захід відбудеться в неділю, 2 лютого, о 18:00.



Місце проведення - кафе «Променад» (Центральний парк ім. Лесі Українки).



Під час вечора пам'яті ви послухаєте пісні улюбленого співака. Буде багато спогадів та розіграш книжок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбудеться вечір пам’ятіЗахід відбудеться в неділю, 2 лютого, о 18:00.Місце проведення - кафе «Променад» (Центральний парк ім. Лесі Українки).Під час вечора пам'яті ви послухаєте пісні улюбленого співака. Буде багато спогадів та розіграш книжок.

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