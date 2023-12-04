На Волині вихованці дитсадка зібрали 4 тисячі гривень для ЗСУ





Про це повідомили в Підгайцівській громаді.



Мета цього майстер-класу – не лише навчити дітей ремеслу, а й зібрати кошти для підтримки оборони України. Малеча з великим старанням працювала над створенням свічок: ретельно оздоблювала їх сухоцвітами та жовто-синіми стрічками.



Спільними зусиллями Лищенського ЗДО та батьків у межах ініціативи «Стрітенська свічка» вдалося зібрати 4 тисячі гривень, які спрямували на підтримку ЗСУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні Стрітення діти старшої групи «Усміхайлики» Лищенського дитсадка разом із керівницею Марією Федорук взяли участь у добрій справі – власноруч виготовили стрітенські свічки, щоб допомогти захисникам.Про це повідомили в Підгайцівській громаді.Мета цього майстер-класу – не лише навчити дітей ремеслу, а й зібрати кошти для підтримки оборони України. Малеча з великим старанням працювала над створенням свічок: ретельно оздоблювала їх сухоцвітами та жовто-синіми стрічками.Спільними зусиллями Лищенського ЗДО та батьків у межах ініціативи «Стрітенська свічка» вдалося зібрати 4 тисячі гривень, які спрямували на підтримку ЗСУ.

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