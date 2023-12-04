На Волині вихованці дитсадка зібрали 4 тисячі гривень для ЗСУ
Сьогодні, 03:11
Напередодні Стрітення діти старшої групи «Усміхайлики» Лищенського дитсадка разом із керівницею Марією Федорук взяли участь у добрій справі – власноруч виготовили стрітенські свічки, щоб допомогти захисникам.
Про це повідомили в Підгайцівській громаді.
Мета цього майстер-класу – не лише навчити дітей ремеслу, а й зібрати кошти для підтримки оборони України. Малеча з великим старанням працювала над створенням свічок: ретельно оздоблювала їх сухоцвітами та жовто-синіми стрічками.
Спільними зусиллями Лищенського ЗДО та батьків у межах ініціативи «Стрітенська свічка» вдалося зібрати 4 тисячі гривень, які спрямували на підтримку ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Підгайцівській громаді.
Мета цього майстер-класу – не лише навчити дітей ремеслу, а й зібрати кошти для підтримки оборони України. Малеча з великим старанням працювала над створенням свічок: ретельно оздоблювала їх сухоцвітами та жовто-синіми стрічками.
Спільними зусиллями Лищенського ЗДО та батьків у межах ініціативи «Стрітенська свічка» вдалося зібрати 4 тисячі гривень, які спрямували на підтримку ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині вихованці дитсадка зібрали 4 тисячі гривень для ЗСУ
Сьогодні, 03:11
У Луцьку запланували вечір пам’яті Кузьми Скрябіна
Сьогодні, 01:30
1 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинська обласна рада закликає зупинити дискримінацію українських перевізників на території Польщі
31 січень, 23:19
Через хвору на сказ лисицю, яка вкусила жінку, у селі на Волині запровадили карантин
31 січень, 22:43