На Волині вихованці дитсадка зібрали 4 тисячі гривень для ЗСУ

На Волині вихованці дитсадка зібрали 4 тисячі гривень для ЗСУ
Напередодні Стрітення діти старшої групи «Усміхайлики» Лищенського дитсадка разом із керівницею Марією Федорук взяли участь у добрій справі – власноруч виготовили стрітенські свічки, щоб допомогти захисникам.

Про це повідомили в Підгайцівській громаді.

Мета цього майстер-класу – не лише навчити дітей ремеслу, а й зібрати кошти для підтримки оборони України. Малеча з великим старанням працювала над створенням свічок: ретельно оздоблювала їх сухоцвітами та жовто-синіми стрічками.

Спільними зусиллями Лищенського ЗДО та батьків у межах ініціативи «Стрітенська свічка» вдалося зібрати 4 тисячі гривень, які спрямували на підтримку ЗСУ.


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Теги: діти, ЗСУ
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