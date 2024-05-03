У Луцьку вдруге проведуть ярмарок ветеранського бізнесу
Сьогодні, 05:14
У лютому знову відбудеться ярмарок «Я зміг і ти зможеш!».
Цього разу долучатися до ярмарку запрошують не лише волинян, а й мешканців інших областей, розповів у коментарі misto.media помічник Луцького міського голови з питань ветеранської політики Олег Кобилинський.
«Представники ветеранського бізнесу з інших областей зможуть продемонструвати, наскільки він (бізнес — mm) різноманітний. Можливо, наші ветерани та ветеранки переймуть досвід від інших підприємців і будуть також розвивати той вид діяльності, якого ще немає на Волині», — пояснив Кобилинський.
Ярмарок проходитиме у драмтеатрі. Це зручна локація у центрі міста, яка дасть змогу більшій кількості людей відвідати захід. Такі ярмарки будуть організовувати щомісяця. Вже домовилися про місце і дату в березні та квітні, розповів Кобилинський.
Стати учасником ярмарку можуть:
представники ветеранського бізнесу і члени їхніх родин;
родини ветеранів, які виграли грант, або планують його писати;
члени родин загиблих, які мають власну справу, або тільки починають чи планують створити власну справу.
Мета заходу — підтримати ветеранські ініціативи, сприяти розвитку ветеранського бізнесу на Волині, популяризувати історії успіху ветеранів.
Потенційним учасникам ярмарку необхідно зареєструватися. Реєстрація стартувала у п'ятницю, 31 січня.
Проведуть захід за ініціативи міської влади, а також за підтримки Волинської обласної ради та Волинського обласного центру зайнятості.
Коли: 22 лютого, з 10:00 до 18:00.
Де: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка (Театральний майдан, 1).
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Цього разу долучатися до ярмарку запрошують не лише волинян, а й мешканців інших областей, розповів у коментарі misto.media помічник Луцького міського голови з питань ветеранської політики Олег Кобилинський.
«Представники ветеранського бізнесу з інших областей зможуть продемонструвати, наскільки він (бізнес — mm) різноманітний. Можливо, наші ветерани та ветеранки переймуть досвід від інших підприємців і будуть також розвивати той вид діяльності, якого ще немає на Волині», — пояснив Кобилинський.
Ярмарок проходитиме у драмтеатрі. Це зручна локація у центрі міста, яка дасть змогу більшій кількості людей відвідати захід. Такі ярмарки будуть організовувати щомісяця. Вже домовилися про місце і дату в березні та квітні, розповів Кобилинський.
Стати учасником ярмарку можуть:
представники ветеранського бізнесу і члени їхніх родин;
родини ветеранів, які виграли грант, або планують його писати;
члени родин загиблих, які мають власну справу, або тільки починають чи планують створити власну справу.
Мета заходу — підтримати ветеранські ініціативи, сприяти розвитку ветеранського бізнесу на Волині, популяризувати історії успіху ветеранів.
Потенційним учасникам ярмарку необхідно зареєструватися. Реєстрація стартувала у п'ятницю, 31 січня.
Проведуть захід за ініціативи міської влади, а також за підтримки Волинської обласної ради та Волинського обласного центру зайнятості.
Коли: 22 лютого, з 10:00 до 18:00.
Де: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка (Театральний майдан, 1).
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