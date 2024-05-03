У Луцьку вдруге проведуть ярмарок ветеранського бізнесу





Цього разу долучатися до ярмарку запрошують не лише волинян, а й мешканців інших областей, розповів у коментарі Олег Кобилинський.



«Представники ветеранського бізнесу з інших областей зможуть продемонструвати, наскільки він (бізнес — mm) різноманітний. Можливо, наші ветерани та ветеранки переймуть досвід від інших підприємців і будуть також розвивати той вид діяльності, якого ще немає на Волині», — пояснив Кобилинський.



Ярмарок проходитиме у драмтеатрі. Це зручна локація у центрі міста, яка дасть змогу більшій кількості людей відвідати захід. Такі ярмарки будуть організовувати щомісяця. Вже домовилися про місце і дату в березні та квітні, розповів Кобилинський.



Стати учасником ярмарку можуть:

представники ветеранського бізнесу і члени їхніх родин;



родини ветеранів, які виграли грант, або планують його писати;



члени родин загиблих, які мають власну справу, або тільки починають чи планують створити власну справу.



Мета заходу — підтримати ветеранські ініціативи, сприяти розвитку ветеранського бізнесу на Волині, популяризувати історії успіху ветеранів.



Потенційним учасникам ярмарку необхідно зареєструватися. Реєстрація стартувала у п'ятницю, 31 січня.



Проведуть захід за ініціативи міської влади, а також за підтримки Волинської обласної ради та Волинського обласного центру зайнятості.



Коли: 22 лютого, з 10:00 до 18:00.



Де: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка (Театральний майдан, 1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лютому знову відбудеться ярмарок «Я зміг і ти зможеш!».Цього разу долучатися до ярмарку запрошують не лише волинян, а й мешканців інших областей, розповів у коментарі misto.media помічник Луцького міського голови з питань ветеранської політики«Представники ветеранського бізнесу з інших областей зможуть продемонструвати, наскільки він (бізнес — mm) різноманітний. Можливо, наші ветерани та ветеранки переймуть досвід від інших підприємців і будуть також розвивати той вид діяльності, якого ще немає на Волині», — пояснив Кобилинський.Ярмарок проходитиме у драмтеатрі. Це зручна локація у центрі міста, яка дасть змогу більшій кількості людей відвідати захід. Такі ярмарки будуть організовувати щомісяця. Вже домовилися про місце і дату в березні та квітні, розповів Кобилинський.Стати учасником ярмарку можуть:представники ветеранського бізнесу і члени їхніх родин;родини ветеранів, які виграли грант, або планують його писати;члени родин загиблих, які мають власну справу, або тільки починають чи планують створити власну справу.Мета заходу — підтримати ветеранські ініціативи, сприяти розвитку ветеранського бізнесу на Волині, популяризувати історії успіху ветеранів.Потенційним учасникам ярмарку необхідно зареєструватися. Реєстрація стартувала у п'ятницю, 31 січня.Проведуть захід за ініціативи міської влади, а також за підтримки Волинської обласної ради та Волинського обласного центру зайнятості.Коли: 22 лютого, з 10:00 до 18:00.Де: Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка (Театральний майдан, 1).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію