Британія полегшила візові правила для українських дітей: що відомо
Сьогодні, 08:20
В п'ятницю, 31 січня, Велика Британія відновила програму, яка полегшує візові правила для українських дітей для в'їзду в країну.
Про це повідомили британське Міністерство житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування.
Батьки або законні опікуни, які вже отримали дозвіл на проживання у Великій Британії за однією з українських програм, мають право подати заявку на спонсорство своїх дітей у рамках програми "Будинки для України".
"Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великій Британії протягом 18 місяців", - йдеться в повідомленні.
Діти зможуть отримувати освіту, медичні послуги, пільги та мати можливість працювати відповідно до законодавства Великої Британії.
"Для отримання візи як дитина-заявник, так і батьки-спонсори мають відповідати всім вимогам програми "Будинки для України", - йдеться в пресрелізі.
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Про це повідомили британське Міністерство житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування.
Батьки або законні опікуни, які вже отримали дозвіл на проживання у Великій Британії за однією з українських програм, мають право подати заявку на спонсорство своїх дітей у рамках програми "Будинки для України".
"Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великій Британії протягом 18 місяців", - йдеться в повідомленні.
Діти зможуть отримувати освіту, медичні послуги, пільги та мати можливість працювати відповідно до законодавства Великої Британії.
"Для отримання візи як дитина-заявник, так і батьки-спонсори мають відповідати всім вимогам програми "Будинки для України", - йдеться в пресрелізі.
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