Британія полегшила візові правила для українських дітей: що відомо

В п'ятницю, 31 січня, Велика Британія відновила програму, яка полегшує візові правила для українських дітей для в'їзду в країну.Про це повідомили британське Міністерство житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування.Батьки або законні опікуни, які вже отримали дозвіл на проживання у Великій Британії за однією з українських програм, мають право подати заявку на спонсорство своїх дітей у рамках програми "Будинки для України"."Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великій Британії протягом 18 місяців", - йдеться в повідомленні.Діти зможуть отримувати освіту, медичні послуги, пільги та мати можливість працювати відповідно до законодавства Великої Британії."Для отримання візи як дитина-заявник, так і батьки-спонсори мають відповідати всім вимогам програми "Будинки для України", - йдеться в пресрелізі.