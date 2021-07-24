Британія полегшила візові правила для українських дітей: що відомо

Британія полегшила візові правила для українських дітей: що відомо
В п'ятницю, 31 січня, Велика Британія відновила програму, яка полегшує візові правила для українських дітей для в'їзду в країну.

Про це повідомили британське Міністерство житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування.

Батьки або законні опікуни, які вже отримали дозвіл на проживання у Великій Британії за однією з українських програм, мають право подати заявку на спонсорство своїх дітей у рамках програми "Будинки для України".

"Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великій Британії протягом 18 місяців", - йдеться в повідомленні.

Діти зможуть отримувати освіту, медичні послуги, пільги та мати можливість працювати відповідно до законодавства Великої Британії.

"Для отримання візи як дитина-заявник, так і батьки-спонсори мають відповідати всім вимогам програми "Будинки для України", - йдеться в пресрелізі.

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Теги: візи, Україна
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