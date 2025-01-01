1 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 1-го лютого, свій день народження святкує депутат Луцької міської ради(на фото).Також святкують день народження артист драми обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченката заслужений журналіст УкраїниІменинники цього дня – Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій. Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо щастя, успіхів та натхнення в усіх починаннях.1 лютого вийшла в ефір радіостанція «Луцьк».1 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. Припадає на перший тиждень лютого. Його започаткувала ООН 2010 року за ініціативою короля Йорданії Абдалли II. Ця ініціатива спрямована на зміцнення взаєморозуміння та співпраці між представниками різних релігій, духовних традицій та світоглядів. Основна ідея – поширення культури діалогу, взаємоповаги та спільної роботи на благо людства. У світі, де релігійні та культурні відмінності можуть спричиняти конфлікти, такий тиждень допомагає будувати довіру, толерантність і співпрацю між різними громадами. Він нагадує, що гармонія можлива через взаєморозуміння, а не протистояння.Також 1 лютого Всесвітній день хіджабу. Його започаткувала 2013 року Назма Хан, американка бангладеського походження. Вона хотіла розвіяти стереотипи та покращити розуміння хіджабу серед представників різних культур і релігій. Хіджаб – це головний убір, який носять мусульманки з релігійних міркувань, щоб прикривати волосся та шию, залишаючи відкритим обличчя. Він символізує скромність, релігійність і особистий вибір жінки.А ще 1 лютого Міжнародний день десерту. Хоча це неофіційне свято, воно набуває все більшої популярності серед любителів солодощів у всьому світі. Свято започаткувала 2008 року американська кондитерка та блогерка Енджі Дадлі, відома під псевдонімом Bakerella. Вона презентувала десерт під назвою кейкпоп — торт на паличці, який нагадує чупа-чупс. Ці інноваційні солодощі швидко здобула популярність і стала символом Міжнародного дня десерту.1 лютого Всесвітній день боротьби з аспергільозом. Аспергільоз — це інфекція, спричинена грибами роду Aspergillus, які зазвичай зустрічаються в навколишньому середовищі, особливо в пилу, ґрунті та на гниючих рослинах. Гриби можуть потрапляти в організм через дихальні шляхи, і зазвичай інфекція вражає людей зі слабким імунітетом, таких як пацієнти після трансплантацій, з онкологічними захворюваннями або з хронічними респіраторними хворобами.