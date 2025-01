У Луцьку представили почесних амбасадорів міста

У Художньому музеї у Луцькому замку відбувся урочистий прийом міського голови почесних амбасадорів та амбасадорок міста.Захід провели у п’ятницю, 31 січня.До списку увійшли 12 людей, які протягом 2025—2026 років будуть популяризувати Луцьк в Україні і світі.На захід прибули 9 почесних амбасадорів, передає misto.media Не змогли приїхати з певних причин:— заслужена журналістка України, громадсько-культурна діячка, багаторічна головна редакторка газети «День»;— депутат Луцької міської ради, координатор офісу Луцька при Європейському комітеті регіонів у Брюсселі.— майстер-гончар, популяризатор і дослідник українського гончарства, співорганізатор та член журі культурно-мистецьких та благодійних заходів. Зараз — військовослужбовець ЗСУ.Міський голова Ігор Поліщук вручив амбасадорам дипломи і нагрудні знаки.Загалом до списку увійшли:— керівниця ГО «Волинська фундація», авторка англомовного українського YouTube каналу Anna from Ukraine.— заслужена журналістка України, громадсько-культурна діячка, багаторічна головна редакторка газети «День».— майстер спорту України міжнародного класу, спортсменка-легкоатлетка, триразова учасниця Олімпійських ігор (2016, 2020, 2024).— голова ради директорів компанії VolWest Group, фундатор Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, автор ідеї та концепції проєкту «Космогонія».— депутат Луцької міської ради, координатор офісу Луцька при Європейському комітеті регіонів у Брюсселі.— засновниця та співвласниця торгових марок «Галя Балувана», «MULTI COOK» та «Gabar».— піаністка, композиторка і виконавиця, артистична директорка та піаністка квартету Kyiv Tango Orchestra, співзасновниця українського благодійного фонду «Music Unites».— співзасновниця і голова ГО Fight For Right, яка займається захистом прав людей з інвалідністю в Україні.— поетка, укладачка книги «Вежа через О», літературна кураторка Луцької літературної резиденції «Місто натхнення», завідувачка відділення суспільних комунікацій Київської Малої академії наук.— виконавчий директор ГО «Молодіжна Платформа», засновник Молодіжного центру Волині, розробник та тренер освітньої програми «Менеджмент молодіжних центрів».— український футболіст, відомий за виступами у ФК «Шахтар», «Карпати» і «Дніпро».— майстер-гончар, популяризатор і дослідник українського гончарства, співорганізатор та член журі культурно-мистецьких та благодійних заходів.