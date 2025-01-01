У Луцьку представили почесних амбасадорів міста

У Луцьку представили почесних амбасадорів міста
У Художньому музеї у Луцькому замку відбувся урочистий прийом міського голови почесних амбасадорів та амбасадорок міста.

Захід провели у п’ятницю, 31 січня.

До списку увійшли 12 людей, які протягом 2025—2026 років будуть популяризувати Луцьк в Україні і світі.

На захід прибули 9 почесних амбасадорів, передає misto.media.

Не змогли приїхати з певних причин:

Лариса Івшина — заслужена журналістка України, громадсько-культурна діячка, багаторічна головна редакторка газети «День»;

Олександр Лазука — депутат Луцької міської ради, координатор офісу Луцька при Європейському комітеті регіонів у Брюсселі.

Микола Шавула — майстер-гончар, популяризатор і дослідник українського гончарства, співорганізатор та член журі культурно-мистецьких та благодійних заходів. Зараз — військовослужбовець ЗСУ.

Міський голова Ігор Поліщук вручив амбасадорам дипломи і нагрудні знаки.

Загалом до списку увійшли:

Анна Данильчук — керівниця ГО «Волинська фундація», авторка англомовного українського YouTube каналу Anna from Ukraine.

Лариса Івшина — заслужена журналістка України, громадсько-культурна діячка, багаторічна головна редакторка газети «День».

Ірина Климець — майстер спорту України міжнародного класу, спортсменка-легкоатлетка, триразова учасниця Олімпійських ігор (2016, 2020, 2024).

Віктор Корсак — голова ради директорів компанії VolWest Group, фундатор Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, автор ідеї та концепції проєкту «Космогонія».

Олександр Лазука — депутат Луцької міської ради, координатор офісу Луцька при Європейському комітеті регіонів у Брюсселі.

Вікторія Матвійчук — засновниця та співвласниця торгових марок «Галя Балувана», «MULTI COOK» та «Gabar».

Тетяна Павлічук-Тишкевич — піаністка, композиторка і виконавиця, артистична директорка та піаністка квартету Kyiv Tango Orchestra, співзасновниця українського благодійного фонду «Music Unites».

Юлія Сачук — співзасновниця і голова ГО Fight For Right, яка займається захистом прав людей з інвалідністю в Україні.

Ольга Сухомлин (Ольхова) — поетка, укладачка книги «Вежа через О», літературна кураторка Луцької літературної резиденції «Місто натхнення», завідувачка відділення суспільних комунікацій Київської Малої академії наук.

Захарій Ткачук — виконавчий директор ГО «Молодіжна Платформа», засновник Молодіжного центру Волині, розробник та тренер освітньої програми «Менеджмент молодіжних центрів».

Артем Федецький — український футболіст, відомий за виступами у ФК «Шахтар», «Карпати» і «Дніпро».

Микола Шавула — майстер-гончар, популяризатор і дослідник українського гончарства, співорганізатор та член журі культурно-мистецьких та благодійних заходів.

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Теги: амбасадори, луцьк
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