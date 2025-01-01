Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька

Юлія Чіпак – а в недавньому минулому Сиротинська – керує Департаментом муніципальної варти Луцька з 2017 року. За цей час навколо чиновниці було чимало скандалів.



ВолиньPost проаналізували, яке майно вона туди внесла.



Нерухомість

У Юлії Чіпак немає власної нерухомості. А от її донька Дарина володіє земельною ділянкою та будинком у селі Гаразджа, придбаними у 2018 році. Земельна ділянка площею 1 809 м², тобто понад 18 сотих, за останньою грошовою оцінкою вартувала всього 32 568 грн. А житловий будинок площею 127,6 м² – лише 69 928 грн.



Чоловік Дмитро Чіпак з 2020 року має квартиру у Луцьку площею 59,8 м². В декларації зазначено, що вартість оселі за останньою грошовою оцінкою становила 250 000 грн, тобто всього 6 000 доларів.



Транспорт

На ім'я Юлії Чіпак зареєстровано два автомобілі: Mercedes-Benz 312D 1999 року випуску. Його вартість не зазначена. А також Subaru Forester 2017 року випуску, придбаний у 2020 році за 140 000 грн.



Заощадження

Заробітна плата Юлії Чіпак за минулий рік становила 505 841 грн. Це близько 42 тисячі в місяць.



Керівниця мунварти зберігає 150 000 грн та 20 000 доларів США готівкою, а також 134 670 грн на банківських рахунках.



Її чоловік задекларував 100 000 грн та 10 000 доларів США готівкою, а також 47 368 грн у банку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! – а в недавньому минулому Сиротинська – керує Департаментом муніципальної варти Луцька з 2017 року. За цей час навколо чиновниці було чимало скандалів. Декларацію про доходи на минулий рік посадовиця подала 21 березня. Журналістипроаналізували, яке майно вона туди внесла.У Юлії Чіпак немає власної нерухомості. А от її донька Дарина володіє земельною ділянкою та будинком у селі Гаразджа, придбаними у 2018 році. Земельна ділянка площею 1 809 м², тобто понад 18 сотих, за останньою грошовою оцінкою вартувала всього 32 568 грн. А житловий будинок площею 127,6 м² – лише 69 928 грн.Чоловік Дмитро Чіпак з 2020 року має квартиру у Луцьку площею 59,8 м². В декларації зазначено, що вартість оселі за останньою грошовою оцінкою становила 250 000 грн, тобто всього 6 000 доларів.На ім'я Юлії Чіпак зареєстровано два автомобілі: Mercedes-Benz 312D 1999 року випуску. Його вартість не зазначена. А також Subaru Forester 2017 року випуску, придбаний у 2020 році за 140 000 грн.Заробітна плата Юлії Чіпак за минулий рік становила 505 841 грн. Це близько 42 тисячі в місяць.Керівниця мунварти зберігає 150 000 грн та 20 000 доларів США готівкою, а також 134 670 грн на банківських рахунках.Її чоловік задекларував 100 000 грн та 10 000 доларів США готівкою, а також 47 368 грн у банку.

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