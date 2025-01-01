Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Сьогодні, 18:00
Юлія Чіпак – а в недавньому минулому Сиротинська – керує Департаментом муніципальної варти Луцька з 2017 року. За цей час навколо чиновниці було чимало скандалів.
Декларацію про доходи на минулий рік посадовиця подала 21 березня. Журналісти ВолиньPost проаналізували, яке майно вона туди внесла.
У Юлії Чіпак немає власної нерухомості. А от її донька Дарина володіє земельною ділянкою та будинком у селі Гаразджа, придбаними у 2018 році. Земельна ділянка площею 1 809 м², тобто понад 18 сотих, за останньою грошовою оцінкою вартувала всього 32 568 грн. А житловий будинок площею 127,6 м² – лише 69 928 грн.
Чоловік Дмитро Чіпак з 2020 року має квартиру у Луцьку площею 59,8 м². В декларації зазначено, що вартість оселі за останньою грошовою оцінкою становила 250 000 грн, тобто всього 6 000 доларів.
На ім'я Юлії Чіпак зареєстровано два автомобілі: Mercedes-Benz 312D 1999 року випуску. Його вартість не зазначена. А також Subaru Forester 2017 року випуску, придбаний у 2020 році за 140 000 грн.
Заробітна плата Юлії Чіпак за минулий рік становила 505 841 грн. Це близько 42 тисячі в місяць.
Керівниця мунварти зберігає 150 000 грн та 20 000 доларів США готівкою, а також 134 670 грн на банківських рахунках.
Її чоловік задекларував 100 000 грн та 10 000 доларів США готівкою, а також 47 368 грн у банку.
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Декларацію про доходи на минулий рік посадовиця подала 21 березня. Журналісти ВолиньPost проаналізували, яке майно вона туди внесла.
Нерухомість
У Юлії Чіпак немає власної нерухомості. А от її донька Дарина володіє земельною ділянкою та будинком у селі Гаразджа, придбаними у 2018 році. Земельна ділянка площею 1 809 м², тобто понад 18 сотих, за останньою грошовою оцінкою вартувала всього 32 568 грн. А житловий будинок площею 127,6 м² – лише 69 928 грн.
Чоловік Дмитро Чіпак з 2020 року має квартиру у Луцьку площею 59,8 м². В декларації зазначено, що вартість оселі за останньою грошовою оцінкою становила 250 000 грн, тобто всього 6 000 доларів.
Транспорт
На ім'я Юлії Чіпак зареєстровано два автомобілі: Mercedes-Benz 312D 1999 року випуску. Його вартість не зазначена. А також Subaru Forester 2017 року випуску, придбаний у 2020 році за 140 000 грн.
Заощадження
Заробітна плата Юлії Чіпак за минулий рік становила 505 841 грн. Це близько 42 тисячі в місяць.
Керівниця мунварти зберігає 150 000 грн та 20 000 доларів США готівкою, а також 134 670 грн на банківських рахунках.
Її чоловік задекларував 100 000 грн та 10 000 доларів США готівкою, а також 47 368 грн у банку.
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