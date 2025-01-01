Перша дівчина долучилася до лав ЗСУ за «Контрактом 18-24»: служитиме в 72 бригаді





Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, пише



21-річна Вероніка стала військовослужбовицею 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вона розповіла, що рідні дізналися про її вступ до війська за півтори доби до початку підготовки.



Дівчина каже, що має медичну освіту, а тому впевнена, що зможе принести користь у війську. Вона також переконана: захищати Україну може кожен.



Що відомо про «Контракт 18-24»



У лютому президент Володимир Зеленський на тлі закликів від партнерів мобілізувати молодь анонсував нову систему контрактів — для громадян, які не досягли мобілізаційного віку. У такий спосіб люди, яких за законом іще не можуть мобілізувати, «зможуть себе проявити», зазначав Зеленський.



Контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними. Вони укладаються на один рік і передбачають «мотиваційний складник»:



одноразову виплату в мільйон гривень (200 тисяч одразу, решту 800 тисяч — двома частинами на час дії контракту);



щомісячне грошове забезпечення розміром до 120 000 гривень;



надання «нульової» іпотеки;



навчання державним коштом;



безплатне медичне забезпечення;



право на виїзд за кордон після року служби;



звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.



Водночас контрактники обійматимуть лише бойові посади, й протягом річного контракту добровольці будуть шість місяців виконувати бойові завдання на лінії боєзіткнення. На вибір буде 6 бригад. Для укладення контракту треба буде відповідати вимогам, добровольцям можуть відмовити через проблеми зі здоров’ям.



В уряді хочуть, аби контрактники та призовники віком від 18 до 24 років могли навчатися в закладах вищої освіти без відриву від служби — найближчим часом проєкт буде поданий на підпис президенту України.



Після обурення серед чинних військових у Міноборони запевнили, що добровольці віком до 25 років, які приєдналися до Сил оборони раніше, ніж з’явився новий контракт для молоді, також можуть отримати мільйон гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До лав Збройних сил України за «Контрактом 18-24» долучилася перша дівчина.Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, пише Громадське 21-річнастала військовослужбовицею 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вона розповіла, що рідні дізналися про її вступ до війська за півтори доби до початку підготовки.Дівчина каже, що має медичну освіту, а тому впевнена, що зможе принести користь у війську. Вона також переконана: захищати Україну може кожен.У лютому президентна тлі закликів від партнерів мобілізувати молодь анонсував нову систему контрактів — для громадян, які не досягли мобілізаційного віку. У такий спосіб люди, яких за законом іще не можуть мобілізувати, «зможуть себе проявити», зазначав Зеленський.Контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними. Вони укладаються на один рік і передбачають «мотиваційний складник»:одноразову виплату в мільйон гривень (200 тисяч одразу, решту 800 тисяч — двома частинами на час дії контракту);щомісячне грошове забезпечення розміром до 120 000 гривень;надання «нульової» іпотеки;навчання державним коштом;безплатне медичне забезпечення;право на виїзд за кордон після року служби;звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.Водночас контрактники обійматимуть лише бойові посади, й протягом річного контракту добровольці будуть шість місяців виконувати бойові завдання на лінії боєзіткнення. На вибір буде 6 бригад. Для укладення контракту треба буде відповідати вимогам, добровольцям можуть відмовити через проблеми зі здоров’ям.В уряді хочуть, аби контрактники та призовники віком від 18 до 24 років могли навчатися в закладах вищої освіти без відриву від служби — найближчим часом проєкт буде поданий на підпис президенту України.Після обурення серед чинних військових у Міноборони запевнили, що добровольці віком до 25 років, які приєдналися до Сил оборони раніше, ніж з’явився новий контракт для молоді, також можуть отримати мільйон гривень.

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