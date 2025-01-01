Перша дівчина долучилася до лав ЗСУ за «Контрактом 18-24»: служитиме в 72 бригаді

Перша дівчина долучилася до лав ЗСУ за «Контрактом 18-24»: служитиме в 72 бригаді
До лав Збройних сил України за «Контрактом 18-24» долучилася перша дівчина.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, пише Громадське.

21-річна Вероніка стала військовослужбовицею 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вона розповіла, що рідні дізналися про її вступ до війська за півтори доби до початку підготовки.

Дівчина каже, що має медичну освіту, а тому впевнена, що зможе принести користь у війську. Вона також переконана: захищати Україну може кожен.

Що відомо про «Контракт 18-24»

У лютому президент Володимир Зеленський на тлі закликів від партнерів мобілізувати молодь анонсував нову систему контрактів — для громадян, які не досягли мобілізаційного віку. У такий спосіб люди, яких за законом іще не можуть мобілізувати, «зможуть себе проявити», зазначав Зеленський.

Контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними. Вони укладаються на один рік і передбачають «мотиваційний складник»:

одноразову виплату в мільйон гривень (200 тисяч одразу, решту 800 тисяч — двома частинами на час дії контракту);

щомісячне грошове забезпечення розміром до 120 000 гривень;

надання «нульової» іпотеки;

навчання державним коштом;

безплатне медичне забезпечення;

право на виїзд за кордон після року служби;

звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Водночас контрактники обійматимуть лише бойові посади, й протягом річного контракту добровольці будуть шість місяців виконувати бойові завдання на лінії боєзіткнення. На вибір буде 6 бригад. Для укладення контракту треба буде відповідати вимогам, добровольцям можуть відмовити через проблеми зі здоров’ям.

В уряді хочуть, аби контрактники та призовники віком від 18 до 24 років могли навчатися в закладах вищої освіти без відриву від служби — найближчим часом проєкт буде поданий на підпис президенту України.

Після обурення серед чинних військових у Міноборони запевнили, що добровольці віком до 25 років, які приєдналися до Сил оборони раніше, ніж з’явився новий контракт для молоді, також можуть отримати мільйон гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обгорілі, налякані, але живі: на Волині врятували на згарищі двох зайченят
Сьогодні, 21:18
Перша дівчина долучилася до лав ЗСУ за «Контрактом 18-24»: служитиме в 72 бригаді
Сьогодні, 20:37
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Сьогодні, 18:00
На Волині брат загиблого Героя підпалив автомобіль військових
Сьогодні, 17:03
Є загиблий: повідомили деталі автопригоди у Ківерцях
Сьогодні, 16:49
Схожі новини
Путін готується до війни з НАТО: німецька розвідка озвучила можливі терміни Путін готується до війни з НАТО: німецька розвідка озвучила можливі терміни
28 березня, 23:19
Скільком українцям заблокували рахунки за ухилення від мобілізації — розповів Мінʼюст Скільком українцям заблокували рахунки за ухилення від мобілізації — розповів Мінʼюст
28 березня, 18:16
В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників
28 березня, 15:18
Росія обстріляла обʼєкти «Нафтогазу» Росія обстріляла обʼєкти «Нафтогазу»
28 березня, 13:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обгорілі, налякані, але живі: на Волині врятували на згарищі двох зайченят
Сьогодні, 21:18
 0
Перша дівчина долучилася до лав ЗСУ за «Контрактом 18-24»: служитиме в 72 бригаді
Сьогодні, 20:37
 0
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Сьогодні, 18:00
 0
На Волині брат загиблого Героя підпалив автомобіль військових
Сьогодні, 17:03
 0
Є загиблий: повідомили деталі автопригоди у Ківерцях
Сьогодні, 16:49
 0
Медіа
відео
1/8