На Волині брат загиблого Героя підпалив автомобіль військових





Про це пишуть



Інцидент із підпалом стався 23 грудня 2024 року у Володимирі. Неповнолітній волинянин під час листування з невстановленою особою добровільно погодився виконати оплачуване завдання – знищити автомобіль військовослужбовців ЗСУ.



Він та 18-річний поплічник знайшли Фольксваген Транспортер. Сфотографувавши його, хлопці погодили підпал із невстановленою особою. Далі придбали ємність і бензин, після чого ввечері спалили автівку. Знищення транспортного засобу завдало військовим збитків на 255 тисяч гривень.





Дії кваліфікували за ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах). Як раніше інформували медіа, 15-річний зловмисник був братом 25-річного Героя з Волині.



Ще до початку підготовчого судового засідання неповнолітній за участі захисника та законного представника уклав угоду про визнання винуватості. Він щиро розкаявся і зазначив, що добровільно відшкодує заподіяні збитки. Суд врахував: хлопець вчинив злочин під впливом дорослого підбурювача.



За підпал неповнолітньому призначили три роки позбавлення волі, які замінили роком іспитового строку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15-річний хлопець з Володимирського району підпалив автомобіль військовослужбовців ЗСУ за завданням невстановленої особи. При цьому він є братом загиблого Героя України.Про це пишуть Волинські новини , посилаючись на вирок Володимир-Волинського міського суду.Інцидент із підпалом стався 23 грудня 2024 року у Володимирі. Неповнолітній волинянин під час листування з невстановленою особою добровільно погодився виконати оплачуване завдання – знищити автомобіль військовослужбовців ЗСУ.Він та 18-річний поплічник знайшли Фольксваген Транспортер. Сфотографувавши його, хлопці погодили підпал із невстановленою особою. Далі придбали ємність і бензин, після чого ввечері спалили автівку. Знищення транспортного засобу завдало військовим збитків на 255 тисяч гривень.Дії кваліфікували за ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах). Як раніше інформували медіа, 15-річний зловмисник був братом 25-річного Героя з Волині.Ще до початку підготовчого судового засідання неповнолітній за участі захисника та законного представника уклав угоду про визнання винуватості. Він щиро розкаявся і зазначив, що добровільно відшкодує заподіяні збитки. Суд врахував: хлопець вчинив злочин під впливом дорослого підбурювача.За підпал неповнолітньому призначили три роки позбавлення волі, які замінили роком іспитового строку.

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