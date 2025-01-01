Поліг ще у 2022-му: додому повертається захисник з Волині Микола Дяченко

Поліг ще у 2022-му: додому повертається захисник з Волині Микола Дяченко
Додому повертається загиблий 56-річний захисник Микола Дяченко. Чоловік поліг ще у червні 2016 року.

Про це повідомили в Мар'янівській селищній раді.

Д'яченко Микола Володимирович ще у 2016 році пішов захищати батьківщину у складі 59-ї бригади, але на початку повномасштабної війни перевівся в склад 57-ї бригади.

Загинув у званні старшого солдата 16 червня 2022 року поблизу населеного пункту Тошківка Северодонецького району Луганської області.

Про деталі зустрічі та прощання обіцяють повідомити згодом.

Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!

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