Поліг ще у 2022-му: додому повертається захисник з Волині Микола Дяченко

Микола Дяченко. Чоловік поліг ще у червні 2016 року.



Про це



Д'яченко Микола Володимирович ще у 2016 році пішов захищати батьківщину у складі 59-ї бригади, але на початку повномасштабної війни перевівся в склад 57-ї бригади.



Загинув у званні старшого солдата 16 червня 2022 року поблизу населеного пункту Тошківка Северодонецького району Луганської області.



Про деталі зустрічі та прощання обіцяють повідомити згодом.



Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому повертається загиблий 56-річний захисникЧоловік поліг ще у червні 2016 року.Про це повідомили в Мар'янівській селищній раді.Д'яченко Микола Володимирович ще у 2016 році пішов захищати батьківщину у складі 59-ї бригади, але на початку повномасштабної війни перевівся в склад 57-ї бригади.Загинув у званні старшого солдата 16 червня 2022 року поблизу населеного пункту Тошківка Северодонецького району Луганської області.Про деталі зустрічі та прощання обіцяють повідомити згодом.Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!

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