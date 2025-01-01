Рятувальники загасили масштабну пожежу на складі у Старій Вижівці
Сьогодні, 16:00
Волинські рятувальники ліквідували пожежу на складі готової продукції на Ковельщині.
Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
Так, 29 березня, о 09:36, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на складі готової продукції в селищі Стара Вижівка.
До місця події за підвищеним номером виклику у зв'язку із загрозою перекидання полум'я на суміжні будівлі було направлено чергові варти пожежно-рятувальних підрозділів селищ Стара Вижівка і Ратне, а також команди місцевої пожежної охорони довколишніх сіл. По прибуттю підрозділів 101 одноповерхова складська будівля була повністю охоплена вогнем.
На гасіння будівлі та захист суміжних споруд було подано 5 водяних стволів, працювало 3 ланки газодимозахисної служби в апаратах для захисту від диму та температури. З охопленої пожежею будівлі евакуювали 3 одиниці техніки.
Завдяки оперативним діям рятувальників горіння ліквідували о 10:53 та не допустили перекидання вогню на розташовані поруч будівлі.
До гасіння залучалося 6 одиниць техніки, працювали понад 20 вогнеборців. Потерпілих та загиблих немає. Обставини та причину пожежі з'ясовують.
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Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
Так, 29 березня, о 09:36, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на складі готової продукції в селищі Стара Вижівка.
До місця події за підвищеним номером виклику у зв'язку із загрозою перекидання полум'я на суміжні будівлі було направлено чергові варти пожежно-рятувальних підрозділів селищ Стара Вижівка і Ратне, а також команди місцевої пожежної охорони довколишніх сіл. По прибуттю підрозділів 101 одноповерхова складська будівля була повністю охоплена вогнем.
На гасіння будівлі та захист суміжних споруд було подано 5 водяних стволів, працювало 3 ланки газодимозахисної служби в апаратах для захисту від диму та температури. З охопленої пожежею будівлі евакуювали 3 одиниці техніки.
Завдяки оперативним діям рятувальників горіння ліквідували о 10:53 та не допустили перекидання вогню на розташовані поруч будівлі.
До гасіння залучалося 6 одиниць техніки, працювали понад 20 вогнеборців. Потерпілих та загиблих немає. Обставини та причину пожежі з'ясовують.
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