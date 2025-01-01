Рятувальники загасили масштабну пожежу на складі у Старій Вижівці





Про це йдеться на



Так, 29 березня, о 09:36, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на складі готової продукції в селищі Стара Вижівка.



До місця події за підвищеним номером виклику у зв'язку із загрозою перекидання полум'я на суміжні будівлі було направлено чергові варти пожежно-рятувальних підрозділів селищ Стара Вижівка і Ратне, а також команди місцевої пожежної охорони довколишніх сіл. По прибуттю підрозділів 101 одноповерхова складська будівля була повністю охоплена вогнем.



На гасіння будівлі та захист суміжних споруд було подано 5 водяних стволів, працювало 3 ланки газодимозахисної служби в апаратах для захисту від диму та температури. З охопленої пожежею будівлі евакуювали 3 одиниці техніки.



Завдяки оперативним діям рятувальників горіння ліквідували о 10:53 та не допустили перекидання вогню на розташовані поруч будівлі.



До гасіння залучалося 6 одиниць техніки, працювали понад 20 вогнеборців. Потерпілих та загиблих немає. Обставини та причину пожежі з'ясовують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники ліквідували пожежу на складі готової продукції на Ковельщині.Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.Так, 29 березня, о 09:36, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на складі готової продукції в селищі Стара Вижівка.До місця події за підвищеним номером виклику у зв'язку із загрозою перекидання полум'я на суміжні будівлі було направлено чергові варти пожежно-рятувальних підрозділів селищ Стара Вижівка і Ратне, а також команди місцевої пожежної охорони довколишніх сіл. По прибуттю підрозділів 101 одноповерхова складська будівля була повністю охоплена вогнем.На гасіння будівлі та захист суміжних споруд було подано 5 водяних стволів, працювало 3 ланки газодимозахисної служби в апаратах для захисту від диму та температури. З охопленої пожежею будівлі евакуювали 3 одиниці техніки.Завдяки оперативним діям рятувальників горіння ліквідували о 10:53 та не допустили перекидання вогню на розташовані поруч будівлі.До гасіння залучалося 6 одиниць техніки, працювали понад 20 вогнеборців. Потерпілих та загиблих немає. Обставини та причину пожежі з'ясовують.

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