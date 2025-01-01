Волинь – серед лідерів весняної посівної кампанії





Про це



Станом на 28 березня у нашому регіоні засіяно 47 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Найбільшу площу займають овес (20 тис. га) та ячмінь (14 тис. га), також посіяно 9 тис. га ярої пшениці та 4 тис. га гороху.



Загалом в Україні вже засіяно понад 550 тис. га зернових, і Волинь демонструє високі темпи в цьому процесі. Такі результати стали можливими завдяки злагодженій роботі фермерів, сприятливим погодним умовам та підтримці з боку держави.



“Аграрний сектор – стратегічно важливий для економіки області та країни загалом. Попри всі виклики, волинські аграрії продовжують працювати, забезпечуючи продовольчу безпеку та розвиток регіону”, – зазначають у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські аграрії активно проводять весняну посівну кампанію та увійшли в п’ятірку областей за темпами сівби.Про це повідомляє Волинська ОДА, посилаючись на інформацію від Міністерства аграрної політики та продовольства України.Станом на 28 березня у нашому регіоні засіяно 47 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Найбільшу площу займають овес (20 тис. га) та ячмінь (14 тис. га), також посіяно 9 тис. га ярої пшениці та 4 тис. га гороху.Загалом в Україні вже засіяно понад 550 тис. га зернових, і Волинь демонструє високі темпи в цьому процесі. Такі результати стали можливими завдяки злагодженій роботі фермерів, сприятливим погодним умовам та підтримці з боку держави.“Аграрний сектор – стратегічно важливий для економіки області та країни загалом. Попри всі виклики, волинські аграрії продовжують працювати, забезпечуючи продовольчу безпеку та розвиток регіону”, – зазначають у дописі.

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