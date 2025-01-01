Волинь – серед лідерів весняної посівної кампанії

Волинь – серед лідерів весняної посівної кампанії
Волинські аграрії активно проводять весняну посівну кампанію та увійшли в п’ятірку областей за темпами сівби.

Про це повідомляє Волинська ОДА, посилаючись на інформацію від Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Станом на 28 березня у нашому регіоні засіяно 47 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Найбільшу площу займають овес (20 тис. га) та ячмінь (14 тис. га), також посіяно 9 тис. га ярої пшениці та 4 тис. га гороху.

Загалом в Україні вже засіяно понад 550 тис. га зернових, і Волинь демонструє високі темпи в цьому процесі. Такі результати стали можливими завдяки злагодженій роботі фермерів, сприятливим погодним умовам та підтримці з боку держави.

“Аграрний сектор – стратегічно важливий для економіки області та країни загалом. Попри всі виклики, волинські аграрії продовжують працювати, забезпечуючи продовольчу безпеку та розвиток регіону”, – зазначають у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рятувальники загасили масштабну пожежу на складі у Старій Вижівці
Сьогодні, 16:00
У Міноборони анонсували нові відстрочки в «Резерв+»
Сьогодні, 15:17
Волинь – серед лідерів весняної посівної кампанії
Сьогодні, 14:38
Рідкісні кадри: у нацпарку на Волині зазнімкували, як обідає яструб
Сьогодні, 14:00
У Луцьку побили і пограбували підлітка, підозрюваних впіймали
Сьогодні, 13:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліг ще у 2022-му: додому повертається захисник з Волині Микола Дяченко
Сьогодні, 16:28
 0
Рятувальники загасили масштабну пожежу на складі у Старій Вижівці
Сьогодні, 16:00
 0
У Міноборони анонсували нові відстрочки в «Резерв+»
Сьогодні, 15:17
 0
Волинь – серед лідерів весняної посівної кампанії
Сьогодні, 14:38
 0
Рідкісні кадри: у нацпарку на Волині зазнімкували, як обідає яструб
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8