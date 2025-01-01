Рідкісні кадри: у нацпарку на Волині зазнімкували, як обідає яструб





Це чудова можливість побачити одного з найшвидших і найспритніших хижаків у дії, йдеться на



“Яструб малий – швидкий і маневровий мисливець. Він здатний стрімко атакувати свою здобич на льоту, здійснюючи різкі повороти серед дерев. Швидкість під час атаки може досягати 50 км/год. Найчастіше полює на дрібних птахів, таких як шпаки, горобці, дрозди та синиці.Самки значно більші за самців і можуть полювати на більшу здобич. Забарвлення оперення допомагає яструбам бути непомітними серед гілок, що дозволяє їм несподівано нападати”, – повідомили у дописі.



Зазначили також, що яструб малий зустрічається майже по всій Європі, в Азії та навіть Північній Африці. В Україні його можна зустріти в лісах, парках та садах.



“Хоч яструб малий і є хижаком, він виконує важливу роль у природі — підтримує баланс екосистеми, оздоровлює популяції дрібних птахів та слугує показником стану довкілля. Його присутність свідчить про здорову і гармонійну природу, тому збереження цього птаха є важливим для підтримання екологічної рівноваги”, – написали у нацпарку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському національному природному парку “Цуманська пуща” працівники стали свідками захопливої сцени дикої природи. Яструб малий вполював шпака та трапезував ним.Це чудова можливість побачити одного з найшвидших і найспритніших хижаків у дії, йдеться на сторінці нацпарку у фейсбуці.“Яструб малий – швидкий і маневровий мисливець. Він здатний стрімко атакувати свою здобич на льоту, здійснюючи різкі повороти серед дерев. Швидкість під час атаки може досягати 50 км/год. Найчастіше полює на дрібних птахів, таких як шпаки, горобці, дрозди та синиці.Самки значно більші за самців і можуть полювати на більшу здобич. Забарвлення оперення допомагає яструбам бути непомітними серед гілок, що дозволяє їм несподівано нападати”, – повідомили у дописі.Зазначили також, що яструб малий зустрічається майже по всій Європі, в Азії та навіть Північній Африці. В Україні його можна зустріти в лісах, парках та садах.“Хоч яструб малий і є хижаком, він виконує важливу роль у природі — підтримує баланс екосистеми, оздоровлює популяції дрібних птахів та слугує показником стану довкілля. Його присутність свідчить про здорову і гармонійну природу, тому збереження цього птаха є важливим для підтримання екологічної рівноваги”, – написали у нацпарку.

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