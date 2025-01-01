За минулу добу волиняни влаштували сім пожеж, спалюючи сухостій

За минулу добу волиняни влаштували сім пожеж, спалюючи сухостій
Минулої доби у Волинській області горіло понад 5 гектарів сухостою.

Усі пожежі ліквідовані силами рятувальників, повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.

Так, 28 березня в області зафіксовано 7 пожеж на відкритих територіях на загальній площі понад 5 гектарів.

Горіла суха трава в селищах Стара Вижівка, Шацьк, у Любешівській, Мар'янівській, Голобській, Заболоттівській, Луцькій громадах, а також у місті Рожище.

Усі займання ліквідовані. До пожеж призвела необережність громадян з вогнем.

За минулу добу волиняни влаштували сім пожеж, спалюючи сухостій
За минулу добу волиняни влаштували сім пожеж, спалюючи сухостій
За минулу добу волиняни влаштували сім пожеж, спалюючи сухостій

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